السيسى يستمع إلى شرح تفصيلى حول الطرق الذكية وخدمات المرور الإلكترونية

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال جولته اليوم الأحد، في أجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر، والذي انطلقت فعاليات دورته الرابعة- إلى شرح تفصيلي حول الطرق الذكية وخدمات المرور الإلكترونية والتي تقدم على بوابة مصر الرقمية.

كما استمع إلى شرح يخص محطات الفحص الفني المتكاملة والتي تم البدء فيها بمحافظة بورسعيد، والتي تتميز بالموضوعية في التقييم دون تدخل عنصر بشري في الأجهزة، فضلا عن تميزها بالسرعة في الإجراءات وتوفير قاعدة بيانات شاملة عن حالة المركبات الفنية بما يدعم اتخاذ القرار.

واستمع الرئيس السيسي كذلك إلى شرح للانظمة الحديثة والدوريات الذكية التي تخص إدارة المرور، وكذلك الهوية الرقمية للمركبات "الملصق الإلكتروني للسيارة"، حيث تم تكويد 11 مليون ملصق من خلال مركز داخل وزارة الداخلية حيث يتم تكويد وتشفير الملصق الإلكتروني الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد تم استحداث دورية مرورية ذكية وهي مزودة بمجموعة من الكاميرات ورادار، وهي قادرة على رصد المخالفات والتعرف إلكترونيا على اللوحات المعدنية.

كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح لتطوير منظومة الإغاثة المرورية ونشرها على الطرق السريعة، حيث هناك سيارات مجهزة فنيا للتعامل مع الأعطال البسيطة.

وتفقد الرئيس السيسي إحدى سيارات الشرطة الذكية المزودة بكاميرات ورادار والتي تستطيع رصد المخالفات الانتهاء ومخالفات السير في غير الحارة المخصصة.