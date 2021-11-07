الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة متهمين بسرقة استبن معدات نظافة الدقهلية للجنايات

محكمه
محكمه

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمين بسرقة الاستبن الخاص بسيارات النظافة من أمام ديوان عام محافظة الدقهلية، لمحكمة الجنايات لتحديد أولى جلسات محاكمتهم وظلت متوقفة امام ديوان عام المحافظة عدة أيام متتالية وتمكن المتهمون من سرقتها ليلا قبل توزيع المعدات على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأمر المحامي العام بإحالة أحمد محمد عبد الوهاب الحبال، 30 سنة، العصافرة، الإسكندرية، ومجدي عبد الغني خضر عطية 32 سنة، صاحب محال إطارات شارع الآثار منطقة الأمراء، بنها، إلى محكمة جنايات المنصـورة في القضيـة 8560 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 2630 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة لأنهما بتاريخ 19/8/2021 بدائرة قسم ثان المنصورة- محافظة الدقهلية، قام المتهم الأول وآخر مجهول بسرقة 5 إطارات مركبات مملوكة لهيئة النقل التابعة لمحافظة الدقهلية وكان ذلك ليلا حال حملهم لسلاح ناري وذخائر مخبأة محل الاتهام تالي الوصف على النحو المبين بالتحقيقات، وحازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشخشن (بندقية خرطوش)، وذخيرة (ست طلقات خرطوش) تستخدم على السلاح الناري أنفة البيان دون ان يكون مرخص لهما بحيازته وإحرازه، وحازا أدوات (مقص حديدي، كوريك) تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الشخصية.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم الثاني أخفي المسروقات (5 إطارات مركبات) مع علمه بكونها من متحصل من جريمة السرقة محل الاتهام الأول.

علاء السعدني المحامي العام جنوب المنصوره سيارات ديوان

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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