الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى

سياسي

مرثا محروس: منحة وزارة الاتصالات لذوى الإعاقة تأكيدًا على اهتمام الدولة

مرثا محروس
مرثا محروس

أشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، بالمنحة التدريب التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن بناء مصر لا يقتصر على البنية التحتية وإنما يشمل العقول وكافة الفئات نحو بناء الجمهورية الجديدة. 

وأضافت محروس، أن الاهتمام بفئة المعاقين من أولويات الدولة بالإضافة إلى سعي النواب الدائم فى المجلس بمناقشة قوانين تخدمهم، مشيرًة إلى أن مصر أصبحت رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرة إلى أنها فى طريقها لتصبح "مصر الرقمية" 
بما تقوم به من تطويع كافة الإمكانيات لتوسيع الطريق لعقول ابتكارية بناءة.

وعقبت نائبة التنسيقية،على تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول توقعات النمو إلاقتصادي علي المستوي الإقليمي وقالت إن مصر تشهد طفرة ونمو علي كافة المستويات فى ظل تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة وتعزيز مكانة مصرعلى الخريطة العالمية. 

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حفل تخرج منحة التدريب الصيفي على تطوير التكنولوجيات المساعدة والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

حضر فعاليات الحفل الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وأعضاء من المجلس التنفيذي بالأكاديمية، والدكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمسIHUB ، والدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة بجامعة عين شمس الأسبق والمشرف العام على  مركز الابتكار، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي القاهرة وعين شمس وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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