القبض على رجل قتل زوجته بسبب خلافات عائلية فى الدقهلية

أنهى سائق توك توك بمنطقة الطيارة بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، حياة زوجته ذبحا، مستخدما سكينا، بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة، استل على أثرها سكينًا واعتدى عليها.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العميد المهدي على المهدي مأمور مركز السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول سيدة جثة هامدة نتيجة ذبح من الرقبة.

وعلى الفور انتقل الرائد نصر نجم رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع أ ا 25 سنة ربة منزل، مقيمة بمنطقة الطيارة ببندر السنبلاوين.

تفاصيل الواقعة

بالفحص والتحري تبين قيام الزوج مقيم بذات المكان بذبحها بآلة حادة «سكين»، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، وتبين أنه 35 سنة سائق توك توك، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات زوجية، وتم نقل الزوجة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام.

تحرر محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.