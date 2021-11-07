وزير الآثار يتابع استعدادات الموسم السياحي الشتوي

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا، الأحد؛ لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي ومراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وشئون الشركات السياحية، والشئون الفنية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية والمستشار القانوني للوزارة.

خلال الاجتماع، شدد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام كل المنشآت الفندقية والسياحية بالقواعد الخاصة باشتراطات السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة، وتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذلك بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الآن، تكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة التي تقوم الوزارة بإيفادها للمُرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بكل المحافظات، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة على الفور في حال رصد قيام أي منشأة بالتجاوز أو الإهمال، أو المخالفة لذلك.

كما ستبدأ غرفة المنشآت الفندقية خلال الأيام القليلة القادمة بالاستعانة بشركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة الشركات المتخصصة، هذا بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية إلزامية لجميع العاملين في المنشآت الفندقية، مع ضرورة توفير مراقب جودة في كل منشأة فندقية.