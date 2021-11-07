«الطريق إلى 2030».. تفاصيل معرض النقل الذكي الذي افتتحه السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعايته.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار «الطريق إلى 2030» يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف أنواعها، كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالإعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن مؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا.

1- يعقد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا "ترانس ميا" في دورته الرابعة، بمشاركة 250 شركة عالمية المتخصصة في مجال النقل والبنية التحتية، تمثل 20 دولة.

2- عقد المؤتمر بمعرض المؤتمرات بالتجمع الخامس، ووضعت وزارة النقل قطار مونوريل على السكة أمام مقر انعقاد المؤتمر قبل بدايته بيومين.

3- يتيح المعرض الفرصة للشركات المحلية والعالمية المشاركة في مشروعات تكنولوجيا النقل لعرض قدراتها وما يمكن أن تضيفه أو تقدمة في مجالات النقل المختلفة.

4 – عُرض خلال معرض النقل الذكي رؤية مصر خلال معرض النقل نحو المستقبل والفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات النقل المختلفة، ومنها "الطرق والكباري والنقل النهري والبحري والموانئ البرية والسكك الحديدية والجر الكهربائي والمراكز اللوجستية".

5 – وقعت عدد من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع شركات عالمية متخصصة لخدمة منظومة النقل في مصر.

6- يعد معرض وزارة النقل فرصة هامة للتعرف على أحدث الابتكارات، والتجارب الناجحة حول العالم في مجالات النقل المختلفة.

7- قدمت وزارة النقل كل ما هو جديد فى مشروعاتها وخططها المستقبلية في القطاعات المختلفة خلال المعرض.