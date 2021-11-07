أين نحن من الموجة الرابعة لفيروس كورونا؟

مع دخول الذروة

مع تزايد حدة الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد، التى اجتاحت العالم خلال منتصف العام الجارى، تصاعدت حالات الإصابة فى مصر وفقًا للأرقام التى أعلنتها وزارة الصحة خلال الأسبوع الماضى.

ومن جانبه، شدد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، على ضرورة التطعيم ضد الفيروس خاصة مع مرور البلاد فى الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

وتابع عبدالغفار: "العالم كله يشهد زيادة فى أعداد الإصابات والوفيات ومنهم مصر، ومعدلات التطعيم لابد أن ترتفع لمواجهة الموجة الرابعة للفيروس".

وأكد أن الموجات الأولى من الجائحة شهدت معدلات إصابات بالعدوى بشكل أكبر مما نشهده حاليًا، وأن الأرقام ستستقر خلال شهر نوفمبر وديسمبر، لكون مصر من أوائل الدول التي دخلت في العلاج بالمستحضرات الحيوية، دلوقتي عندنا أحدث الأدوية التي تقلل حالات الوفيات".

ورصدت «الدستور» فى السطور التالية أرقام الوفيات والإصابات التي سجلتها مصر خلال آخر أسبوع..

سجلت مصر الأحد الماضي، 948 حالة إصابة بفيروس كورونا و57 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 330 ألف 84 حالة بينما الوفيات وصلت إلى 185 ألف و92 حالة حالة وفاة منذ ظهور فيروس كورونا.

بيانات الوزارة

وقلت أعداد الإصابات بفارق بسيط يوم الإثنين، إذ سجلت مصر 933 حالة إصابة وبلغت الوفيات نحو 59 حالة، ليصل إجمالي الإصابات منذ ظهور فيروس كورونا إلى 331 ألف و17 حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 186 ألف 51 حالة.

بيانات الوزارة

وعادت الإصابات لترتفع من جديد حيث سجلت 951 حالة إصابة يوم الثلاثاء، ليبلغ إجمالي أعداد الإصابات 331 ألف و968 حالة، بينما الوفيات سجلت 60 حالة وفاة جديدة ليكون الإجمالي 187 ألف و11 حالة وفاة.

بيانات الوزارة

وتناقصت أعداد الإصابات يوم الأربعاء، إذ سجلت مصر 921 حالة إصابة جديدة و58 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي أعداد الإصابات 332 ألف و889 حالة، بينما الوفيات بلغت إجمالية 187 ألف و69 حالة.

بيانات الوزارة

ويوم الخميس، سجلت مصر 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما الوفيات سجلت 63 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 333 ألف و840 حالة إصابة فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 188 ألف و32 حالة وفاة منذ ظهور فيروس كورونا.

بيانات الوزارة

أما يوم الجمعة، فانخفضت أعداد الإصابات حيث سجلت مصر 911 حالة إصابة 57 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 334 ألف و751 حالة إصابة والوفيات بلغت إجمالية 188 ألف و89 حالة وفاة.

بيانات الوزارة

وأخيرًا يوم السبت فقد سجلت مصر 922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 حالة وفاة جديدة، لترتفع الإصابات إلى 335 ألف و673 حالة بينما الوفيات بلغت 189 ألف و49 حالة وفاة منذ ظهور فيروس كورونا.