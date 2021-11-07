الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالي: لن يدخل الامتحانات سوى الطلاب المطعمين

جريدة الدستور

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
واستمع رئيس الوزراء إلى استعراض من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي حول موقف المستشفيات المخصصة لعملية الفرز والعزل الصحى، ومدى توافر المستلزمات الطبية بها.

 

اخر قرارات وزير التعليم العالي بخصوص الامتحانات

 

وقال الدكتور خالد عبدالغفار: "نتوسع فى عملية تطعيم المواطنين، وحاليا يتم تقديم ما يزيد على 500 ألف جرعة فى اليوم الواحد، وحتى الآن تم تطعيم ما يزيد على 90% من طلاب الجامعات "المنتظمين"، وتم التأكيد على أنه لن يدخل الامتحانات سوى الطلاب الذين تم تطعيمهم، ومن ثم ستشهد الأيام المقبلة الانتهاء من تطعيم باقى الطلاب".
 

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وزير التعليم العالي: لن يدخل الامتحانات سوى الطلاب المطعمين

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