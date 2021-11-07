اعرف.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر وطريقة الحجز

رابط موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.. يبحث الكثير من الراغبين في تلقي اللقاح على الرابط الرسمي للحصول على لقاح كورونا، في ظل وجود تشديدات عدد من الوزارات وجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية على عدم استطاعة أي شخص من دخولهم لعدم حصوله على لقاح كورونا، وبدء تطبيق قرار اللقاح من منتصف نوفمبر القادم طبقا لما أعلنه عنه مجلس الوزراء، ويسرع الكثير إلى التسجيل من خلال موقع لقاح فيروس كورونا.

تستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.

رابط موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

وهناك عدد من الأشخاص الذين سجلوا من خلال موقع التسجيل لقاح فيروس كورونا، فلم يتلقوا رسائل بتحديد الموعد ويعانون مع تأخر إرسال الرسالة، مما يسبب لهم انزعاج، لذلك قامت وزارة الصحة بوضح حل.

الرابط الرسمي لطلب تسجيل لقاح فيروس كورونا

ويتاح الدخول على الرابط لتسجيل لقاح فيروس كورونا، لكتابة المشكلة وما تختصه من تأخير الرسالة وخلافه عبر الضغط هنــــــــــا، حيث تابعت الوزارة أنه يتاح للمواطنين الذين تواجههم المشكلة في الحصول على الرسالة لتحديد موعد تلقي اللقاح فيروس كورونا، وتسجيل شكواهم عبر الضغط على الرابط الرسمي المختص لذلك عبر كتابة "رقم التسجيل"، و"الاسم كاملا"، و"المشكلة التي تواجه الشخص"، لتعمل وزارة الصحة على حلها.

طريقة حجز لقاح فيروس كورونا

وأتاحت وزارة الصحة المصرية رابط وخطوات الحجز للقاح فيروس كورونا بمصر عن طريق اتباع الآتي:

(١) قم بالدخول على الرابط للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص في الحصول على لقاح "كورونا" من هنــــــــــــــا .

(٢) قم بإدخال بيانات خاصة بالمتقدم والتي تحتوي على الاسم كاملا، الرقم القومي كاملا، والبيانات الخاصة بالتوصل مع المتقدم منها لرقم الهاتف الخاص.

(٣) يتلقى المواطن القائم بعملية التسجيل، "رمز التحقق" على الهاتف المحمول، ويقوم بإدخاله من خلال الموقع.

(٤) ثم يجب اختيار المحافظة والمنطقة السكنية، والوحدة الصحية القريبة التابع لها راغبي متلقي اللقاح، والتي يرغب بها الحصول على لقاح فيروس كورونا عبرها والأمراض المزمنة التي تعاني منها في حال وجودها، والعلاج الذي يحصل عليه المتقدم، وحالته الصحية.



(٥) وبعدها يتم "إدراج الصورة" عبر "بطاقة الرقم القومي" أو عبر "جواز السفر الخاص به"، بالإضافة إلى وجود تقارير طبية في حال وجودها.

(٦) يجب الموافقة على هذه الإقرارات الثلاثة، الخاصة بتلك بيانات لقاح فيروس كورونا، وصحة البيانات التي قام المسجل بإدخالها، وذلك بالإضافة إلى موافقة تلقي جرعتين اللقاح.

(7) يصدر رقم "حفظ خاص بالمتقدم" والذي يتمكن "متلقي لقاح فيروس كورونا المتابعة من خلاله.