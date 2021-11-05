لو مستني| اعرف رابط الاستعلام عن طلب لقاح كورونا 2022

خطوات الاستعلام عن طلب لقاح كورونا من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة لرغبة الملايين في الحصول على اللقاح المعتمد من وزارة الصحة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و أهمية الحصول على اللقاح و مواعيد المراكز الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين



خطوات الاستعلام عن طلب لقاح كورونا 2022

فعلت وزارة الصحة والسكان المصرية موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله تسجيل بيانات المواطنين و الاستعلام على موعد الحصول على اللقاح وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة والسكان من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن طلبات المواطنين

كتابة بيانات المواطن الراغب في الحصول على اللقاح كاملة في الخانات المخصصة لذلك ( الاسم رباعي، الوظيفة، الجنسية، ...)

كتابة رقم الطلب الذي تم إرساله عبر الهاتف المحمول المسجل

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة له

الضغط على زر الاستعلام

ظهور موقف صاحب الرقم القومي من اللقاح ( لم يتم تحديد موعد بعد، مكان وموعد الحصول على اللقاح)



مواعيد المراكز الطبية المخصصة لتطعيم كورونا 2022

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء كمواعيد رسمية لاستقبال المراكز الطبية المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا حيث تستقبل الجماهير في كافة أيام الأسبوع بما فيها من أيام إجازة رسمية وذلك للانتهاء من إجراءات التطعيم في أقرب وقت ممكن خاصة عقب توفير اللقاحات اللازمة المعتمدة الملايين من المواطنين حيث تعمل المراكز بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لتفادي انتشار خطر عدوى الفيروس القاتل من إلتزام المسافات الآمنة بين المتواجدين في صالات الانتظار و ارتداء الكمامات الواقية

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رابط موقع وزارة الصحة المخصصة للقاح كورونا

أهمية الحصول على لقاح كورونا 2022

خطوات الاستعلام عن طلب لقاح كورونا و أهمية الحصول على اللقاح من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الملايين من المواطنين حاليا حيث يعمل اللقاح على تقليل نسب الإصابة بالفيروس خاصة مع الالتزام بالمسافات الآمنة بين المواطنين في الأماكن المغلقة وارتداء الكمامات الواقية للوجه عند الاختلاط بالمحطين.