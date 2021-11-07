الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية الموريتاني يتوجه إلى الجزائر

وزير الداخلية الموريتاني،
وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك

توجه وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الأحد، إلى جمهورية الجزائر.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة، اليوم، فإن الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون، والتي تندرج في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن وزير الداخلية الموريتاني، سيبحث خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، وضعية الحدود البرية بين البلدين والتي تمتد لقرابة 640 كيلو مترًا.

وأوضح أن الوزير والوفد المرافق له - ويضم كبار معاونيه والمسؤولين في المدن الحدودية - سيبحثون خلال اجتماعاتهم في الجزائر ضمن اللجنة الثنائية الحدودية الموريتانية الجزائرية ملفات أمنية واقتصادية ذات صلة بالحدود البرية.

وذكرت صحف نواكشوط، أن وزيري داخلية البلدين سيبحثان موضوعات؛ التهريب، والإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجريمة العابرة للحدود، والصعوبات التي يشهدها المعبر الحدودي بين البلدين.

ويرى المراقبون في نواكشوط، أن مشروع الطريق الذي سيربط مدينتي ازويرات الموريتانية وتيندوف الجزائرية والذي سيمر بمئات الكيلومترات في صحراء وعرة ومهجورة يبقى عائقًا دون تطور المبادلات بين موريتانيا والجزائر.

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وائل لطفي

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