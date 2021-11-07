خوفا من الصعق.. رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وتغيير الأسلاك المتهالكة بكفر الشيخ

نظمت الوحدات المحلية بمدن محافظة كفر الشيخ، حملة لصيانة لأعمدة الإنارة استمرت أسبوعا، لرفع كفاءة الكهرباء بقرى المراكز، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد، بالتعاون مع مديرية الكهرباء، استعداداً لفصل الشتاء، وحرصا على سلامة المواطنين، لعدم تعرضهم للصعق الكهربائي.

- إزالة 6694 مفتاحا عشوائيا وتغيير 22784 عازلا متهالكا

وتمكنت الحملة من إزالة 6694 مفتاح عشوائي، وتغيير 22784 عازل متهالك، وشد 1921 م اسلاك متدلية ، وتركيب 10462 م سلك للفرد الخامس، وصيانة 7331 كشاف إنارة ، وغلق 253 فتحة بالأعمدة ، بالإضافة إلى قص فروع الأشجار حول الأسلاك.

فيما نظمت الوحدة المحلية بمدينتي ومركزي قلين وسيدي سالم، حملات مكثفة لأعمال التجميل وتحسين الخدمات والمرافق، ورفع التراكمات، وتسليك خطوط خفض المنسوب، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

- حملات لتجميل الأماكن العامة في مركز قلين

من جهته ، أشرفَ فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على حملات تجميل الأماكن العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية، والميادين العامة، فضلاً عن مسح وتمهيد المداخل والمخارج، والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار وتقليمها بالمدينة، كما تابع رئيس مركز ومدينة قلين، رفع كفاءة الإنارة العامة، وطلاء وتركيب كهرباء مكتب التطوير التكنولوجي بالمدينة، وقرية الحصة.

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وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، والملاحة، والورق، والقن، والبلاصي، و برية لاصيفر، وأبو غنيمة، والروضة، والقصابي، كما تابع رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرية الورق التابعة للوحدة المحلية بقرية الورق، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.