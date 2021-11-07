الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رقم وزارة الصحة المصرية الخط الساخن لتعديل طلبات تلقي لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

رقم وزارة الصحة المصرية الخط الساخن لتعديل طلبات تلقي لقاح كورونا، حيث تستمر الحكومة فى توفير لقاحات فيروس كورونا لجميع المواطنين، مع إعلان خط ساخن للاستعلام وتعديل موعد تلقى الجرعات للمصل، فى ظل خطة الدولة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وتلقيح جميع السكان، لعودة الحياة الطبيعية اجتماعيا واقتصاديا فى جميع محافظات مصر.

رقم وزارة الصحة المصرية الخط الساخن لتعديل طلبات تلقي لقاح كورونا

فى نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان ، بعد ارتفاع معدلات البحث والاستعلام عبر شبكة الانترنت ومحركات البخث عن خط ساخن لاعلان مواعيد تلقى لقاحات كورونا ، وتعديل مواعيد وطلبات الجرعة الاولى.  

خط ساخن طلبات تلقى لقاحات كورونا 

وأتاحت وزارة الصحة والسكان، رقم محدد لتعديل الطلبات الخاصة بتلقى جرعات اللقاح ، وهو رقم 15335 لجميع محافظات الجمهورية، سواء لملايين المواطنين المصريين أو المقيمين فيها، حيث يتم تطعيم الجميع بلقاحات كورونا مجانا، من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز المتنقلة ومرتكز الشباب بالمحافظات .

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جواز سفر إلكترونى لمعرفة حالة تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، توفير جميع اللقاحات ، وتطعيم كافة المواطنين والمقيمين فى مصر ،ـو الراغبين فى السفر للخارج، واستخراج شهادات النطعيم ، الموثقة ، خاصة مع تأكيد الحكومة عدم دخول المصالح التابعة لها دون تلقيح بالمصل. 

 

خطوات الحصول على تطعيم فيروس كورونا 

وكذلك وفرت وزارة الصحة والسكان، من رابط الموقع الإلكتروني الرسمى لها، التسجيل للحصول على اللقاح، وتحديد موعد الجرعات، وتعديل المواعيد سواء في الوحدات الصحية أومراكز الشباب، عبر الخطوات الاتية :

قم بالدخول على موقع وزارة الصحة المصرية من هنـــــــــــا

اختيار فئة العاملين والمواطنين للحصول على اللقاح.

تسجيل البيانات، منها الاسم والرقم القومى.

تحميل التاريخ المرضى للشخص ومع صورة شخصية.

كتابة رقم التليفون المحمول للتواصل .

اختيار مكان وموعد التلقيح ضد فيروس كورونا.

كذلك استلام رسالة تتضمن كود الحصول على اللقاح، من وزارة الصحة والسكان.

 يتم الانتظار 72 ساعة، لأخذ اللقاح من المكان المخصص.

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