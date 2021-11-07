الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حصر وتسجيل 5741 عاملا جديدا ضمن العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة بالإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالإسكندرية برئاسة المستشار ياسر سعيد، تعمل بجهد كبير لتأمين العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، مضيفا أن المحافظة تعمل على إيجاد فرص عمل تكون لائقة ومنتظمة لفئة العمالة غير المنتظمة.

IMG-20211107-WA0042

و أوضح محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قامت بالعديد من الخطوات الجدية خلال الأشهر الـ 9 الماضية منذ يناير وحتى سبتمبر 2021 لتأمين العمالة غير المنتظمة وتوفير العديد من الإجراءات التي تضمن لهذه الفئة حياة كريمة، لافتا إلى أن المديرية اهتمت خلال هذه الفترة بتقديم الرعاية الصحية لفئة العمالة غير المنتظمة سواء من خلال إجراء عمليات جراحية وكشوفات وتحاليل وأشعة وصرف أدوية بإجمالي 403 ألف جنيه.

IMG-20211107-WA0044

وفي مجال الرعاية الاجتماعية لفئة العمالة غير المنتظمة أشار المستشار ياسر سعيد،  إلي أن إجمالي العمالة التي تمت رعايتها اجتماعيا خلال هذه الفترة قد بلغ 79 فرد، و تم صرف منحة زواج لعدد 13 عامل باجمالى مبلغ 39 ألف جنيه، كما تم صرف منحة مواليد لعدد 55 عامل باجمالى مبلغ 110 ألف جنيه، وتم صرف منحة وفاة لعاملين بمبلغ 20 ألف جنيه، كما تم صرف منحة وفاة أقارب العامل من الدرجة الأولى لعدد 9 عمال بإجمالي مبلغ 18 ألف جنيه.

IMG-20211107-WA0045

وفي السياق ذاته،  قال مدير مديرية القوى العاملة أنه تم حصر وتسجيل 5741 عامل جديد ضمن العمالة غير المنتظمة من خلال مديرية القوى العاملة خلال هذا العام، مشيرا بان المديرية تعمل بكل السبل المتاحة على مشاركة ابنائنا من العمالة غير المنتظمة في أغلب المناسبات العامة، حيث تم صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 4359 عامل باجمالى مبلغ 2179500 جنيه، كما تم صرف منحة عيد العمال لـ 9136 عامل باجمالى مبلغ 4568 ألف جنيه، كما تم صرف منحة عيد  الفطر وعيد الأضحى لإجمالي  6204 عامل باجمالى مبلغ 6038980 جنيه.

الإسكندرية العمالة غير المنتظمة فرص عمل مناسبة للشباب القوى العاملة 5741 عامل جديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

مصدر أمني يوضح حقيقة قيام سائق بخطف فنانة

محمد شريف يكشف لـ«الدستور» سر عودته لـ منتخب مصر

نقابة الإعلاميين تستدعى مدحت شلبى للتحقيق بسبب مباراة القمة

الرئيس السيسى: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا شاملًا مدعومًا باستقرار سياسى وأمنى واقتصادى

أول كارت لـ«النقل الموحد الذكى» باسم الرئيس السيسى

التموين: أسعار اللحوم السودانية أقل من السوق الحرة بـ20%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

صور

صور عقار الكونيسة المنهار

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام