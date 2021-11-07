حصر وتسجيل 5741 عاملا جديدا ضمن العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالإسكندرية برئاسة المستشار ياسر سعيد، تعمل بجهد كبير لتأمين العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، مضيفا أن المحافظة تعمل على إيجاد فرص عمل تكون لائقة ومنتظمة لفئة العمالة غير المنتظمة.

و أوضح محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قامت بالعديد من الخطوات الجدية خلال الأشهر الـ 9 الماضية منذ يناير وحتى سبتمبر 2021 لتأمين العمالة غير المنتظمة وتوفير العديد من الإجراءات التي تضمن لهذه الفئة حياة كريمة، لافتا إلى أن المديرية اهتمت خلال هذه الفترة بتقديم الرعاية الصحية لفئة العمالة غير المنتظمة سواء من خلال إجراء عمليات جراحية وكشوفات وتحاليل وأشعة وصرف أدوية بإجمالي 403 ألف جنيه.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية لفئة العمالة غير المنتظمة أشار المستشار ياسر سعيد، إلي أن إجمالي العمالة التي تمت رعايتها اجتماعيا خلال هذه الفترة قد بلغ 79 فرد، و تم صرف منحة زواج لعدد 13 عامل باجمالى مبلغ 39 ألف جنيه، كما تم صرف منحة مواليد لعدد 55 عامل باجمالى مبلغ 110 ألف جنيه، وتم صرف منحة وفاة لعاملين بمبلغ 20 ألف جنيه، كما تم صرف منحة وفاة أقارب العامل من الدرجة الأولى لعدد 9 عمال بإجمالي مبلغ 18 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته، قال مدير مديرية القوى العاملة أنه تم حصر وتسجيل 5741 عامل جديد ضمن العمالة غير المنتظمة من خلال مديرية القوى العاملة خلال هذا العام، مشيرا بان المديرية تعمل بكل السبل المتاحة على مشاركة ابنائنا من العمالة غير المنتظمة في أغلب المناسبات العامة، حيث تم صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 4359 عامل باجمالى مبلغ 2179500 جنيه، كما تم صرف منحة عيد العمال لـ 9136 عامل باجمالى مبلغ 4568 ألف جنيه، كما تم صرف منحة عيد الفطر وعيد الأضحى لإجمالي 6204 عامل باجمالى مبلغ 6038980 جنيه.