الأحد 07 نوفمبر 2021
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حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار تأجيل سريان نظام السجل العيني في 48 قرية بقنا

عمر مروان
عمر مروان

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزارة العدل بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني في 48 قرية بمحافظة قنا.

كما نشرت الجريدة قرارا بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي المنصورية بمركز إمبابة، في محافظة الجيزة.

صدر قرار وزير العدل رقم 7207 لسنة 2021 بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 بالائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة، وعلى قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2006 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على إساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظة قنا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2007.

وزارة العدل الجريدة الرسمية قرار وزير العدل قانون السجل العيني السجل العيني

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