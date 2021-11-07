الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أبو صدام» يشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي

فيلم ابو صدام
فيلم ابو صدام

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، عن العرض العالمي الأول للفيلم المصري "أبو صدام" ومشاركته في مسابقة الأفلام الطويلة الدولية. 

ويُعد "أبو صدام" أولى إنتاجات الأفلام لشركة "سي سينما"، ويشارك في بطولته كلا من؛ محمد ممدوح (تايسون)، وأحمد داش، مع ضيوف الشرف سيد رجب، علي قاسم، وعلي الطيب، وهو من تأليف محمود عزت، وقصة وإخراج نادين خان.

وتعليقًا على ذلك، قال أحمد فهمي، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة "سي سينما": "سعيد باختيار الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يعد محفلاً دوليًا مهمًا ومن أهم المهرجانات الدولية، كما أن الأفلام المشاركة به تنال قدرًا كبيرًا من المشاهدة".

وأضاف: "تم التحضير للفيلم منذ أكثر من عام ونصف، وتم تصوير الفيلم خلال ٦ أشهر تقريبًا، وذلك على الطريق الصحراوي الساحلي من الإسكندرية حتى مرسى مطروح وعدة مناطق بينهم".

وتابع: "للمصداقية والواقعية، تم تدريب الفنان محمد ممدوح، على قيادة السيارات (التريلا) عدة أشهر قبل التصوير، ونتمنى أن يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور واستحسان النقاد"، ومن المقرر عرضه قريبًا في دور العرض المصرية والعربية.

وتُقام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، كما ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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