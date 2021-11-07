الأضخم منذ 59 عاما.. 5.5 مليار إيرادات وحجم أعمال «النيل للإنشاء والطرق»

أعلنت شركة النيل العامة للإنشاء والطرق مشاركتها للعام الثالث على التوالى فى النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للأخضر «TRANS MEA 2021»، والذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة.

وخلال فعاليات المعرض، تستعرض "النيل العامة للإنشاء و الطرق" إحدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري فيلما تسجيليا وعروضا توضيحية لأحدث المشروعات التى انتهت من تنفيذها لصالح جهات الإسناد المختلفة، منها الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، كذلك المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وجهات الإسناد الأخرى مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة والمحليات بمختلف محافظات الجمهورية، كما تستعرض الشركة من خلال جناحها المتميز بالمعرض إنتاج مصنع الإضافات الخرسانية ومصنع العلامات المرورية ومصنع المواسير ومصنع تشطيبات الواجهات البودرة، وتقدم الأعمال فى مصنع الفلنكات الجديد لتلبية احتياجات السوق المحلي في صناعة النقل السككى.

وقال المهندس علي عياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن مشاركة الشركة تحت اسمها الجديد “النيل العامة للإنشاءات والطرق” للمرة الثالثة على التوالي في المؤتمر والمعرض الدولى لتكنولوجيا النقل الذكى تأتي انطلاقا من النهضة الكبيرة التي حققها العاملون بالشركة خلال الأعوام الماضية، حيث اقترب حجم الأعمال والإيرادات من 5 مليارات و500 مليون جنيه خلال العام المالى الأخير 2019-2020، وهي الإيرادات الأضخم في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل 59 عاما، مشيرا إلى أن الاسم الجديد للشركة تجسيدا لحجم النجاحات المستمرة فى تنفيذ كافة أعمال الإنشاءات المسندة إليها خلال الفترة الماضية وتحقيقا لرؤية الشركة المرتبطة بالسعي نحو تحقيق الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الشركة تستعد لتنظيم احتفالية مميزة بمناسبة مرور 60 عاما على الإنشاء والريادة في صناعة النقل والطرق منوها إلى أن للشركة بصمة كبيرة واضحة فى الشبكة القومية للطرق.

وأضاف عياد أن الشركة نفذت عددا من المشروعات العملاقة بأعلى المواصفات والجودة العالمية خلال الأعوام الخمس الماضية على رأسها محور الدخيلة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى والجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، كذلك أعمال تطوير طريق القاهرة-أسيوط الغربى وكبارى جنيفة و109 بطريق القاهرة-السويس وطريق شبرا-الحر والطريق الإقليمي وكبارى متعددة على طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي.

كما تشارك حاليا فى تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وقطاعات مهمة فى مشروع القطار الكهربائى “السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان”، كذلك المشاركة فى تنفيذ محور بديل خزان أسوان على النيل ومشروعات تطوير الطرق بسيناء وتوسعة كوبري الجامعة بالمنصورة وتطوير طرق متعددة بالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ كما تشارك فى مشروعات تطوير موانئ السخنة ونويبع ودمياط والقطار السريع السخنة/العلمين وتحديث وترميم وتطوير محطة قطارات الإسكندرية.

وتفخر شركة النيل العامة للانشاء والطرق بامتلاكها خبرات وكوادر علمية وفنية على أعلى مستوى تقنى وتنفيذى يواكب أحدث الأساليب العلمية، وتوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وأضعافها من العمالة غير المباشرة كذلك تتعاون مع كبريات مكاتب الخبرة والاستشارات الهندسية والفنية والجامعات المصرية كذلك لديها شبكة كبيرة من المقاولين والأفراد شركاء النجاح.

كما تتميز الشركة بانتشار معداتها الكبير منها ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتي على البارد فى جميع ربوع مصر من حلايب وشلاتين وقسطل وأرقين جنوبا إلى السلوم وسيوة شمالا وغربا إلى سيناء شرقا كذلك تمركز العشرات من محطات الأسفلت والخرسانة فى الوجهين البحرى والقبلى لتنفيذ أي عمليات.