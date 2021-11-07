انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع انهيار منزل الطالبية

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، التحقيقات حول واقعة انهيار جزئي بعقار مكون من 3 طوابق بعد حدوث تسرب في ماسورة الغاز وانفجارها بمنطقة الكونيسة بدائرة قسم شرطة الطالبية، الأمر الذي نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين، وقد أمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وإعداد تقرير بالخسائر الناتجة عن الحادث، وكذلك طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار جزئي بعقار ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب مهند صفوت معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين حدوث انفجار نتيجة تسرب غاز بالماسورة مما نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين وحدوث انهيار جزئي في العقار المكون من 3 طوابق وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.