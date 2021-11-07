الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بحيازة مخدر «الآيس» وسلاح ناري بمدينة نصر

حبس
حبس

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، حبس شخصين لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم  بحيازة سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") أثناء استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم، وبحوزتهما  بندقية خرطوش - طلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الآيس- ميزان حساس- مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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