الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أول كارت لـ«النقل الموحد الذكى» باسم الرئيس السيسى

الكارت الموحد
الكارت الموحد

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي،  مؤتمر ومعرض النقل الذكي، وتم استعراض منظومة النقل الذكي ضمن خطة وزارة النقل الحالية من خلال استخدام الكارت الموحد لاستخدام كل وسائل النقل.

وقام الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بإجراء تجربة لاستخدام أول كارت موحد ذكى باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم وضع هذا الكارت على البوابة الإلكترونية لتظهر بيانات الرئيس على الشاشة، ويسهم هذا الكارت الجديد في تحديث منظومة النقل والسكة الحديد والمترو، مشيرًا إلى أن الكارت الذكي والموحد يتم استخدامه داخل قطار السكة الحديد ومترو الأنفاق والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا داخل قطاعات النقل المختلفة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها، كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلًا عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة

وانطلق اليوم الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر “TransMED 2021” التي تقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار “الطريق إلى 2030”.

ويشارك في المعرض الذي يقام للعام الرابع على التوالى 250 شركة من 20 دولة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي والأنفاق والطرق والموانئ البحرية والبرية والمراكز اللوجيستية والنقل النهري.

وذكرت وزارة النقل أن مشاركة المؤسسات العالمية والمحلية العاملة في قطاع النقل يوضح مدى الاستفادة الواسعة التي ستنعكس على المشاركين فى المعرض الذى سيوفر منصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على التقدم المذهل في مجال النقل في مصر في جميع قطاعاته، وكذلك التجارب الناجحة حول العالم والاطلاع على أحدث الابتكارات التي جرى استحداثها داخل وخارج مصر خلال الفترة الأخيرة، وفى ضوء تبني الدولة استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز البنية التحتية والنهضة العمرانية.

وأشارت إلى أن المعرض والمؤتمر هذا العام يركزان من خلال عدد كبير من الندوات على عرض كل ما هو جديد فى مشروعات وزارة النقل والمخطط تنفيذها وكذلك التركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة وكذلك عرض رؤية الدولة والفرص الاستثمارية في مجال النقل ومشروعات النقل في مجالات الطرق والكباري والسكك الحديدية والجر الكهربائي والنقل البحري والنهري والموانئ البرية والمراكز اللوجستية على مستوى الدولة.
 

النقل وزارة كارت موحد باسم الرئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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