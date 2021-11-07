القوى العاملة: التفتيش على 124 ألف منشأة لمتابعة إجراءات كورونا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن التقارير الواردة من مديريات القوى العاملة أظهرت، أنه تم التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية في 124 ألفا و869 مصنعاً وشركة على مدى 19 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير القوى العاملة، إن محافظة قنا جاءت في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 18238 منشأة، تلاها محافظة سوهاج 10826 منشأة، ثم محافظة المنيا 10900، ثم محافظة القليوبية 7742 منشآت، ثم الغربية 6825 منشأة، تبعها دمياط 6961 منشأة، ثم الشرقية 6535 منشأة، ثم البحيرة 6657 منشأة، المنوفية 4208 منشأة، الأقصر 3813 منشأة، الدقهلية 3600 منشأة، مرسى مطروح 3566 منشأة، كفر الشيخ 3709 منشأة، الإسماعيلية 3591 منشأة، القاهرة 3667 منشأة، بورسعيد 3443 منشأة، أسيوط 3351 منشأة، الجيزة 3085 منشأة، الوادي الجديد 2145 منشأة، والبحر الأحمر 1794 منشأة.

وجاءت في الترتيب الحادي والعشرين على مستوى المحافظات، بني سويف 2227 منشأة، جنوب سيناء 2226 منشأة، الإسكندرية 2105 منشأة، أسوان 1390 منشأة، السويس 1168 منشأة، والفيوم 1079 منشآت.

وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة، على ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة، كما تابع وزير القوى العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.