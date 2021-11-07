الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط وفيات ومصابين.. مدير أمن الجيزة ينتقل إلى موقع «تسرب غاز» بالطالبية

تسرب غاز من ماسورة
تسرب غاز من ماسورة

انتقل اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية إلى مكان حادث تسرب غاز وحدوث انفجار أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، لتفقد الحالة الأمنية، والعقارات التي تعرضت للتصدع والانهيار بمنطقة الطالبية. 

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا يُفيد بحدوث تسرب غاز بأحد العقارات في الطالبية، فانتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين حدوث تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعى بشقة سكنية بالعقار المشار إليه، وتسبب التسرب في حدوث صوت مرتفع.

ونتج عن ذلك انهيار حوائط وجدران 3 شقق بالطابق الأرضى بـ3 عقارات متلاصقة، مكونة من أرضى وطابقين، ومصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين من قاطني العقارات، وتم غلق مصدر الغاز وإخلاء العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وحصل «الدستور» على أسماء المتوفين والمصابين ضحايا الانهيار الجزئي بعقار مكون من 3 طوابق، بعد حدوث تسرب في ماسورة الغاز بمنطقة الكونيسة بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

وجاءت أسماء المتوفين كالتالي: "ريتاج طارق حامد 4 سنوات، إسلام طارق حامد 15 سنة، هانم إسماعيل حسن 60 سنة"، بينما أسماء المصابين: "إبراهيم يوسف إبراهيم 63 سنة، خضرة رمضان إبراهيم 30 سنة، عمرو حمدي عبدالحميد 12 سنة، علي إبراهيم يوسف 26 سنة".

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تسرب غاز، ووفاة 3 أشخاص في منطقة الطالبية بالجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بلاغًا بحدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعى بشقة سكنية بالعقار المشار إليه، وتسبب التسرب فى حدوث صوت مرتفع، ونتج عن ذلك انهيار حوائط وجدران عدد 3 شقق بالطابق الأرضى بعدد 3 عقارات متلاصقة مكونة من أرضى وطابقين.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 وإصابة 4 آخرين من قاطنى العقارات، وتم غلق مصدر الغاز وإخلاء العقارات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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