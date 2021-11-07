بالأسماء.. 3 وفيات و4 مصابين ضحايا الانهيار الجزئي بعقار الطالبية

حصلت “الدستور” على أسماء المتوفين والمصابين ضحايا الانهيار الجزئي بعقار مكون من 3 طوابق، بعد حدوث تسرب في ماسورة الغاز بمنطقة الكونيسة بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

وجاءت أسماء المتوفين كالتالي، "ريتاج طارق حامد 4 سنوات، إسلام طارق حامد 15 سنة، هانم إسماعيل حسن 60 سنة"، بينما أسماء المصابين، "إبراهيم يوسف إبراهيم 63 سنة، خضره رمضان إبراهيم 30 سنة، عمرو حمدي عبدالحميد 12 سنة، علي ابراهيم يوسف 26 سنة".

تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل تسرب غاز، ووفاة 3 أشخاص في منطقة الطالبية بالجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بلاغاً بحدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعى بشقة سكنية بالعقار المشار إليه، وتسبب التسرب فى حدوث صوت مرتفع، ونتج عن ذلك انهيار حوائط وجدران عدد 3 شقق بالطابق الأرضى بعدد 3 عقارات متلاصقة مكونين من أرضى وطابقين.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 وإصابة 4 آخرين من قاطني العقارات، وتم غلق مصدر الغاز وإخلاء العقارات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

أهم مسببات الحرائق

تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري، و التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفائها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق، والماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.