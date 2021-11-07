الصين توافق على تسهيل إصدار تأشيرات للتجار الأفغان

تعهد السفير الصيني لدى كابول وانج يو، بتسهيل إصدار تأشيرات صينية عاجلة للتجار الأفغان، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي، حيث بحثا العلاقات التجارية الثنائية على وجه الخصوص.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبدالقهار بلخي - في تغريدة عبر منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي - أن الاجتماع ركز على العلاقات الثنائية واجتماع وزيري خارجية أفغانستان والصين الأخير.

وأضاف عبدالقهار بلخي - حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - أن الاجتماع الخاص بالتجارة يأتي بعد أيام من توجه أول شحنة من حبوب الصنوبر الأفغاني إلى الصين هذا العام.

من جانبها، أشارت الوكالة إلى أن الصين تعد واحدة من أقرب الدول وأكثرها ودية نحو طالبان منذ أن سيطرت على أفغانستان، في 15 أغسطس الماضي.