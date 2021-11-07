رئيس «مياه سوهاج» يكافئ العاملين بـ3 محطات لتطبيق المعايير القياسية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز دار السلام والبلينا وجرجا، للتأكد من الانتظام فى العمل واتباع الإجراءات القياسية فى التشغيل والصيانة والالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وتفقد عبدالغفار محطة مياه أولاد سالم السطحية بمركز دار السلام والتى تبلغ طاقتها التصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم، ومحطة مياه أولاد سالم المطورة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ساعة ومحطة مياه البلينا السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية ٨٠٠ لتر لكل ثانية ومحطة رفع صرف صحى 2 ومحطة رفع صرف صحى المحاسنة، هذا بالإضافة إلى محطة مياه جرجا السطحية التي تبلغ طاقتها التصميمية 400 لتر لكل ثانية، ومحطة مياه المحاسنة الارتوازية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 50 لتر لكل ثانية، ومحطة صرف صحى رقم 3 الفرعية والتى تبلغ طاقتها 17 ألف متر مكعب يوم، ومحطة معالجة صرف صحى جرجا والتى تبلغ طاقتها التصميمية 65 ألف متر مكعب يوم.

وأصدر رئيس مياه سوهاج قرارا بمنح العاملين بمحطات مياه البلينا السطحية ومحطة مياه المحاسنة الأرتوازى بجرجا ومحطة رفع صرف صحى 3 بجرجا مكافأة لمجهوداتهم فى الحفاظ على المحطة والالتزام بالتشغيل والصيانة وفقاً للمعايير القياسية والاهتمام بالموقع العام والالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية.