الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أحمد رشاد نائبًا لرئيس الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال

أحمد رشاد
أحمد رشاد

قامت هيئة الشارقة للكتاب بتعيين مجلس إدارة جديد؛ وذلك على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين.

وعلى هامش الجلسة الأولى تم إجراء انتخابات على منصب الرئيس ونائب الرئيس، وجاءت النتيجة بفوز ثريا بنت عادل بترجي بمنصب الرئيس وأحمد محمد رشاد نائبًا للرئيس.

يذكر أن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال تم تدشينه برعاية كريمة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مارس 2008، وتم اعتماده كأحد مؤسسات هيئة الشارقة للكتاب بموجب  المرسوم الأميري رقم 50 لسنة 2016، وهو إطار مهني يتمتع بشخصية اعتبارية يجمع كافة ناشري كتب الأطفال بالعالم العربي، ومقره مدينة الشارقة.

وكان أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، استقبل أمس السبت، وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وبحثا عددًا من الخطط لمشاريع ثقافية مستقبلية تتضمن تنظيم وإطلاق مبادرات إبداعية بتعاون مشترك بين الشارقة والقاهرة.

وناقش الجانبان الفرص الممكنة لتعزيز مجالات التواصل والعمل المشترك بين هيئة الشارقة للكتاب ووزارة الثقافة المصرية على مستوى تنظيم الفعاليات الدولية، وتعزيز دور المكتبات داخل منظومة بناء مجتمعات المعرفة، بالإضافة إلى ما يمكن أن تتيحه المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر من تسهيلات وخدمات تخدم الناشرين المصريين.

وثمنت الدكتورة إيناس عبدالدايم الجهود التى تقودها إمارة الشارقة لدعم وتعزيز الحراك الثقافى فى المنطقة والعالم العربى، وهنأت هيئة الشارقة للكتاب على تصدر معرض الشارقة الدولى للكتاب، معارض الكتب العالمية، وتسجيله تاريخًا جديدًا يحقق لأول مرة ليس على المستوى العربى وحسب، وإنما على مستوى الشرق الأوسط ككل.

وأكدت أن وزارة الثقافة المصرية تلتقي مع هيئة الشارقة للكتاب في عدد من الأهداف، وتطلع إلى تجسيد رؤاها وخططها بمبادرات ومشاريع ثقافية مستقبلية مشتركة، تنعكس على الحركة الثقافية المصرية والإماراتية، وتقدم نموذجا فى المنطقة لمزيد من أشكال التعاون المثمر، ينعكس إيجابًا على صناعة المعرفة والإبداع العربي.

هيئة الشارقة للكتاب الشارقة الدولي للكتاب ثريا بنت عادل أحمد محمد رشاد الملتقي العربي لناشري كتب الأطفال الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الدكتورة إيناس عبدالدايم

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وائل لطفي

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