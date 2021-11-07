الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب التزاحم

بسبب التزاحم.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين فى مهرجان موسيقى بتكساس

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم أثناء حضورهم مهرجانا موسيقيا في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية والذي شارك فيها نحو 50 ألف شخص.

وأضاف سيلفيستر تيرنر، عمدة المدينة، في مؤتمر صحفي حول الحادث الذي وقع مساء أمس، أن أعمار المتوفين تتراوح بين 14 و 27 عاما ، مضيفا أنه تم نقل 25 شخصا إلى المستشفى جراء إصاباتهم في الحادث.

وأوضح أن التزاحم بدأ في التاسعة مساء لحضور حفل ترافيس سكوت مغني الراب الأمريكي ومؤسس المهرجان وأن الحاضرين للحفل تكدسوا في اتجاه مقدمة المسرح قبل بدء الحفل، بما تسبب في حالة ذعر وبعض الإصابات.

وقال صمويل بينا مدير محطة إطفاء الحرائق في المدينة إن سبب الوفيات ليس معروفا بعد.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قمة مجموعة دولة العشرين "G20" التي عقدت في إيطاليا اليوم توصلت إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة روما، إنهم سيصلون في عام 2050 إلى 0% من انبعاث الغازات، مضيفًا: "نحن عند نقطة تحول في التاريخ و نريد إعطاء فرصة للجميع".

وأكد الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وافقا على التفاوض حول درجة وجود الكربون في المنتجات كما حصلوا على دعم هام في قمة مجموعة العشرين.

وكشف جو بايدن عن أن قمة الـ 20 حققت تقدما بشأن المناخ و الوباء والاقتصاد، داعيًا إلى ضرورة التحرك وتبني الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وبشأن العلاقات مع إيران أوضح بايدن، أن الولايات المتحدة سوف تواصل الرد على استهداف الإيرانيين لمصالحها، متعهدًا بالرد على تحركات إيران و إجراءاتها في الشرق الأوسط.

وأضاف: "نبحث الخيارات الاقتصادية البديلة إذا لم تعود للاتفاق النووي"، مشددًا على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وانتقد جو بايدين سلفه دونالد ترامب قائلًا: "لا نزال نعاني آثار قرار ترمب السيئ بالانسحاب من الاتفاق النووي".

مصر قدم مؤتمر أمريكا امريكية في مهرجا اصابة مهرجان موسيقى مستشفى لحفل أشخاص محطة مصرع مؤتمر صحفي في مؤتمر صحفي حالة السلطات الأمريكية الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

محطات فى حياة ميرفت أمين.. تزوجت 5 مرات وولدت بالمنيا لأم أسكتلندية

آراب نيوز: مصر الأسرع نموًا فى صادرات الغاز الطبيعى بالمنطقة العربية

واشنطن تدين محاولة اغتيال الكاظمى: نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

إسرائيل تجدد رفضها فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين فى القدس

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يدين محاولة اغتيال مصطفى الكاظمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام