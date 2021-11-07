بسبب التزاحم.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين فى مهرجان موسيقى بتكساس

بسبب التزاحم

أعلنت السلطات الأمريكية أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم أثناء حضورهم مهرجانا موسيقيا في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية والذي شارك فيها نحو 50 ألف شخص.

وأضاف سيلفيستر تيرنر، عمدة المدينة، في مؤتمر صحفي حول الحادث الذي وقع مساء أمس، أن أعمار المتوفين تتراوح بين 14 و 27 عاما ، مضيفا أنه تم نقل 25 شخصا إلى المستشفى جراء إصاباتهم في الحادث.

وأوضح أن التزاحم بدأ في التاسعة مساء لحضور حفل ترافيس سكوت مغني الراب الأمريكي ومؤسس المهرجان وأن الحاضرين للحفل تكدسوا في اتجاه مقدمة المسرح قبل بدء الحفل، بما تسبب في حالة ذعر وبعض الإصابات.

وقال صمويل بينا مدير محطة إطفاء الحرائق في المدينة إن سبب الوفيات ليس معروفا بعد.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قمة مجموعة دولة العشرين "G20" التي عقدت في إيطاليا اليوم توصلت إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة روما، إنهم سيصلون في عام 2050 إلى 0% من انبعاث الغازات، مضيفًا: "نحن عند نقطة تحول في التاريخ و نريد إعطاء فرصة للجميع".

وأكد الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وافقا على التفاوض حول درجة وجود الكربون في المنتجات كما حصلوا على دعم هام في قمة مجموعة العشرين.

وكشف جو بايدن عن أن قمة الـ 20 حققت تقدما بشأن المناخ و الوباء والاقتصاد، داعيًا إلى ضرورة التحرك وتبني الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وبشأن العلاقات مع إيران أوضح بايدن، أن الولايات المتحدة سوف تواصل الرد على استهداف الإيرانيين لمصالحها، متعهدًا بالرد على تحركات إيران و إجراءاتها في الشرق الأوسط.

وأضاف: "نبحث الخيارات الاقتصادية البديلة إذا لم تعود للاتفاق النووي"، مشددًا على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وانتقد جو بايدين سلفه دونالد ترامب قائلًا: "لا نزال نعاني آثار قرار ترمب السيئ بالانسحاب من الاتفاق النووي".