عائلة اشترت كلبا فاكتشفت أنه ثعلب!

اشترت ماريبيل سوتيلو وعائلتها جروا لطيفا من متجر صغير وسط مدينة ليما بالولايات المتحدة الأمريكية ، لكنهم لم يتوقعوا أنهم أدخلوا ثعلبا مكّارا إلى منزلهم.

وحسبما أفادت لوكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في البداية لعب الجرو الأليف بسعادة مع الكلاب الأخرى في الحي لكن مع مرور الأيام، بدأت تظهر عليه مؤشرات على أن خطأ ما قد حدث.

وبدأ "الكلب" الذي أطلقت عليه العائلة اسم (ران-ران) مطاردة الدجاج و البط في الحي لقتله و التهام بعضه، مما أثار غضب السكان، حيث اتضح لاحقا أنه ثعلب من جبال الأنديز، له أرجل رفيعة وذيل كثيف ورأس مدبب و أذنان بارزتان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، قالت سوتيلو "اعتقدنا أنه جرو أصيل"، مضيفة أن ابنها اشتراه على أنه كلب بما يعادل 13 دولارا منذ حوالي ستة أشهر.

وأضافت أنها اضطرت في نهاية المطاف لتعويض أصحاب الدجاج و البط الذي قتله أو التهمه الثعلب قبل هروبه من المنزل.

وما زال البحث جاريا عن "ران-ران" من جانب شرطة البيئة و المسؤولين في هيئة الغابات و الحياة البرية الوطنية.

وقال والتر سيلفا الطبيب البيطري المتخصص في الحياة البرية بالهيئة، لوكالة أنباء "رويترز" الأخبارية إن العديد من الحيوانات البرية يتم جلبها من "مهربين" من مناطق الأمازون مثل لوريتو و أوكايالي و مادر دي ديوس ليتم تداولها بشكل غير قانوني في ليما.

وأضاف: "الاتجار بالحيوانات البرية له مثل هذه العواقب. العديد من الحيوانات يتم أسرها وهي صغيرة، حيث يقتلون أبويها و يبيعونها في أسواق غير رسمية. في هذه الواقعة، جرى شراء ثعلب على أنه كلب محلي" فحدث ما حدث و تعرض الجميع للخطر.