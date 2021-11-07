سداسى شرارة بمعهد الموسيقى العربية وفرقة عبد الحليم على مسرح أوبرا دمنهور

يحتضن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، بمئوية صوت الجبل وعملاق الطرب اللبنانى، الفنان الكبير وديع الصافى، وذلك ضمن فعاليات الدورة الــ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، والتي تستمر حتي منتصف شهر نوفمبر الجاري.

ويحيي الحفل الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومشاركة كل من نجله أنطون وديع الصافى، معين شريف وأميرة أحمد، ثم يقدم المطرب محمد محسن حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر يتضمن مجموعة من مؤلفات التراث، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة يسبقه فاصلا للمطربة آيات فاروق.

يسبقها فى السابعة مساء نفس اليوم، على المسرح الخارجى، يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا لفصل الإيقاع الشرقى تدريب سعيد الأرتيست.

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية، يقام حفلا ضمن سلسلة "وهابيات" ويحييه النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من يحيى عبد الحليم وريم كمال.

ويقدم "محمد الحلو"، خلال الحفل، مجموعة متميزة من أجمل ما قدمه عبر مسيرته الفنية٬ من أغنيات تعلق بها جمهوره ومازالت في وجدانه٬ ومن بينها: أهيم شوقا٬ يا حبيبى كان زمان٬ عراف٬ ليالى الحلمية٬ عمار يا اسكندرية٬ صوت بلادي٬ الوسية٬ يا حبيبي كان زمان٬ يا بوي يا مصر، جت م الغريب٬ فداكي الروح٬ أحبابنا٬ اسمك علي جبيني٬ أعذريني، وغيرها من الأغنيات التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد، بالإضافة إلى تقديمه مختارات من أغانى الطرب الأصيل وزمن الفن الجميل.

وبالتزامن على مسرح مكتبة الإسكندرية يحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، يتضمن باقة مختارة ومتميزة من أروع وأجمل الأغاني٬ التي قدمها «صالح» خلال مشواره الفني من بينها: «ولا تسوي دموع٬ حبك خطر٬ بنت القلب٬ جاي علي نفسك٬ باكتب اسمك٬ لما قالك بحبك٬ هما الحبايب٬ زي ما أنت عايز٬ عليك احساس٬ وحياة قلبي٬ واحشنا بجد٬ مجنونة بيا٬ العين وخداني»، وغيرها.

ويسبقه فاصلا للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقى فرات قدروى وفرقة ضفاف دجلة .

سداسي شرارة بمعهد الموسيقي العربية.. غدا

في سياق متصل، يستقبل مسرح معهد الموسيقي العربية، في مقره الكائن بشارع برمسيس، في الثامنة من مساء غد الإثنين، حفل موسيقي تحييه فرقة سداسي شرارة، بقيادة الدكتور حسن شرارة، النجل الأكبر للموسيقار الراحل والعميد السابق للكونسيرفتوار والحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2015.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، قد كرمت فرقة سداسي شرارة، في حفل افتتاج المهرجان الإثنين الماضي، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية ضمن 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى.

و يقدم "سداسي شرارة" خلال حفله بمعهد الموسيقي العربية، مجموعة من مؤلفات مُؤسس الفرقة الموسيقار الراحل عطية شرارة، سواء من الموسيقى التصويرية للأفلام التي قدمها مثل "توحة" و"أبن حميدو"، بالإضافة لمجموعة من مقطوعات الموسيقى الشعبية والقوالب العربية، من بينها: ليالي القاهرة٬ توحة٬ مناجاة صولو للعازف الدكتور أحمد شرارة٬ رقصة إسكندراني، لونجا رقصة الفراشة، من قلبي، ليالي المنصورة٬ لأجل النبي٬ أهلا شهر الصوم.

يُذكر أن سداسي شرارة تأسس عام 1980، وكان يضم أبناء "شرارة" بهدف تقديم مؤلفات مؤسس الفرقة للجمهور، واستمرت الرحلة الإبداعية إلى أن ضمت الأن المجموعة أحفاده من الموسيقيين الشباب.

ــ أجمل المنوعات الغنائية مع "نويرة" بأوبرا دمنهور

كما تحيي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشى حفلًا فنيًا على مسرح أوبرا دمنهورو فى الثامنة مساء غد الإثنين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الثلاثون.



يبدأ الحفل بموسيقى "أنده عليا"، ثم يشدو الكورال أغنية "أنا وحدي"، يليها فاصل للفنانة سمية وجدى التي تغني: وحشتني، وماليش أمل، وقد بدأت سمية مشوارها الفني منذ طفولتها من خلال النشاط المدرسي ثم انتقلت إلى الأوبرا للدكتور جمال سلامة، وقامت بتقديم عدة حفلات في مصر وخارجها.

ويشارك بالحفل أيضا الفنان عصام محمود للذي يشدو أغنيتي "افتكرني"، "وراح توحشيني".

ويختتم الفاصل الأول من الحفل الفنان محمود عبد الحميد بأغنيتي "خايف مرة أحب" والحلوة داير شباكها.

يبدأ الفاصل الثاني من الحفل بموسيقى فتافيت السكر، وأغنية تعيشي يا بلدي يؤديها الكورال، ثم تشدو الفنانة عبير أمين أغنية يا مسافر وناسي هواك، وحمال الأسية، ثم تنطلق الفنانة ريم حمدي في الغناء مع أجمل ألحان الموجي يا حبيبي واحشني وتتبعها بأغنية روحي وروحك للفنان فريد الأطرش.

ويختتم الحفل الفنان تامر عبد النبى الي يشدو أغنيتي مبيسألش عليا أبدا للفنان محمد عبد المطلب، وحياتك يا حبيبي للفنان سيد مكاوي.