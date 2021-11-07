الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحسن 9 مصابين ووضع 4 تحت الملاحظة فى حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

إسعاف
إسعاف

أكد مصدر في مديرية الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم خروج وتحسن 9 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح الساحل عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة.

 

وحصلت الدستور على أسماء المصابين الذين تلقوا الإسعافات اللازمة في مستشفى الحمام المركزي وتم خروجهم للتحسن وهم: “ كمال صبحي إبراهيم 46 سنة من كفر الدوار، وأحمد سالم خالد 24 سنة من المنوفية، وعمرو عبد المولى عبد العزيز 25 سنة من كفر الشيخ، وأحمد محمد يوسف 21 سنة من المنصورة، وهيكل محمود حافظ 43 سنة من الحمام ". 

 

وأضاف أنه تم وضع حازم صلاح محمد 33 سنة من الإسكندرية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد عوض 27 سنة من المنصورة مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج تحت الملاحظة فى مستشفى الحمام المركزي. 

 

وفى مستشفى العلمين النموذجي تلقى الإسعافات اللازمة علي محمد محمد  27 سنة من بني سويف، محمد عمر مصطفي 23 سنة من المنصورة، إسلام فوزي عبد العزيز 27 سنة من المنصورة، محمد ناجح إسماعيل 23 سنة " .

كما تم وضع كلا من شفيق مهدي عبدالجواد 37 سنة من طنطا مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد حامد 21 سنة من إسكندرية مصاب بكسر بالقدم اليسرى وبكدمات وسحجات متفرقة بالجسم تحت الملاحظة في مستشفى العلمين النموذجي.

 

نصائح لتجنب حوادث الطرق
يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:
- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.
- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.
- الانتباة إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.
- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.
- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.
- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.
- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.
- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

حادث تصادم محافظة مطروح مستشفى العلمين مستشفي الحمام المركزي طريق الإسكندرية مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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