منتجى الدواجن: السعر العادل للتجار فى البيض ألا يزيد الربح عن 4 جنيهات للطبق

أكد الدكتور محمود العناني رئيس إتحاد منتجي الدواجن أن هامش الربح على طبق البيض يجب أن يكون ما بين ثلاث جنيهات الى أربع جنيهات، مشيرا إلى أن السعر العادل لطبق البيض الذي يتم طرحه في المحلات المتخصصة فى بيع بيض المائدة من المفترض أن لا يزيد عن 44 جنيها للطبق الواحد خلال الفترة الحالية بعد ما تراجعت الأسعار بشكل تدريجي في مزارع الدواجن.

وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن في تصريح خاص للدستور أن المجمعات الاستهلاكية في طريقها إلى خفض الأسعار عن 46 جنيها خلال الفترة المقبلة تماشيا مع انخفاض تدريجي في الأسعار في الأسواق المحلية ومزارع الدواجن حيث أن دور المجمعات الاستهلاكية هي رمانة الميزان التي تقوم بضبط الأسعار في الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتابع أنه يجب على شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن تعلن عن حملات التوعية بطرحها أطباق البيض بأسعار مخفضة وخاصة للوصول للمواطن محدودي الدخل والفئات الفقيرة وخاصة في المناطق الشعبية والتي يلجأ اليها المواطنين للحصول على هذه السلع بأسعار مخفضة للوصول إليهم حيث أن أغلبهم لا يلجئون إلي السلاسل التجارية والهايبرات لبعدها عنهم.

وتابع أن نصيب الفرد من البيض 120 بيضة سنويا مشيرا إلى أن البيض هو من البروتين الذي يحتاج إليه الإنسان وخاصة الأطفال والتلاميذ في المدارس للتكوين والبناء في هذه المرحلة.

وقال إنه وفقا لإتفاقات التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد منتجى الدواجن فسيتم طرح 7000 طبق بيض بحد أدنى وبدون حد أقصى في حالة المطالبة بزيادة هذه الكميات لتوفيرها في جميع المحافظات بأسعار مخفضة وأسعار تنافسية ويتم تعديل الأسعار أول بأول وفقا لتراجع الأسعار تدريجيا في مزارع الدواجن.