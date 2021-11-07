الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منتجى الدواجن: السعر العادل للتجار فى البيض ألا يزيد الربح عن 4 جنيهات للطبق

البيض
البيض

 أكد الدكتور محمود العناني رئيس إتحاد منتجي الدواجن أن هامش الربح على طبق البيض يجب أن يكون ما بين ثلاث جنيهات الى أربع جنيهات، مشيرا إلى أن السعر العادل لطبق البيض الذي يتم طرحه في المحلات المتخصصة فى بيع بيض المائدة من المفترض أن لا يزيد عن 44 جنيها للطبق الواحد خلال الفترة الحالية بعد ما تراجعت الأسعار بشكل تدريجي في مزارع الدواجن.

 

وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن في تصريح خاص للدستور أن المجمعات الاستهلاكية في طريقها إلى خفض الأسعار عن 46 جنيها خلال الفترة المقبلة تماشيا مع انخفاض تدريجي في الأسعار في الأسواق المحلية ومزارع الدواجن حيث أن دور المجمعات الاستهلاكية هي رمانة الميزان التي تقوم بضبط الأسعار في الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

 

وتابع أنه يجب على شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن تعلن عن حملات التوعية بطرحها أطباق البيض بأسعار مخفضة وخاصة للوصول للمواطن محدودي الدخل والفئات الفقيرة وخاصة في المناطق الشعبية والتي يلجأ اليها المواطنين للحصول على هذه السلع بأسعار مخفضة للوصول إليهم حيث أن أغلبهم لا يلجئون إلي السلاسل التجارية والهايبرات لبعدها عنهم.

 

وتابع أن نصيب الفرد من البيض 120 بيضة سنويا مشيرا إلى أن البيض هو من البروتين الذي يحتاج إليه الإنسان وخاصة الأطفال والتلاميذ في المدارس للتكوين والبناء في هذه المرحلة.

 

وقال إنه وفقا لإتفاقات التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد منتجى الدواجن فسيتم طرح 7000 طبق بيض بحد أدنى وبدون حد أقصى في حالة المطالبة بزيادة هذه الكميات لتوفيرها في جميع المحافظات بأسعار مخفضة وأسعار تنافسية ويتم تعديل الأسعار أول بأول وفقا لتراجع الأسعار تدريجيا في مزارع الدواجن.

وزارة التموين والتجارة الداخلية مزارع الدواجن أسعار مخفضة اتحاد منتجي حملات التوعية تراجع الاسعار بروتوكولات التعاون ضبط بيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

محطات فى حياة ميرفت أمين.. تزوجت 5 مرات وولدت بالمنيا لأم أسكتلندية

آراب نيوز: مصر الأسرع نموًا فى صادرات الغاز الطبيعى بالمنطقة العربية

واشنطن تدين محاولة اغتيال الكاظمى: نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

إسرائيل تجدد رفضها فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين فى القدس

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يدين محاولة اغتيال مصطفى الكاظمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام