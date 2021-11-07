الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الريال السعودى يواصل استقراره اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021

الريال السعودى
الريال السعودى

واصل سعر صرف الريال السعودي استقراره في البنوك، اليوم الأحد  7 نوفمبر 2021، للجلسة الثانية على التوالي، حيث سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر الريال في البنك الأهلي المصري، وفقًا لآخر تحديث، وسجل 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودي فى  البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

واستقر الريال السعودي في بنك CIB، حيث سجل  4.17 للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي، في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم الأحد  7 نوفمبر

كما سجل فىي بنك القاهرة 4.09 للشراء، و4.20 للبيع، وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر 4.14 للشراء، 4.20 للبيع، في حين سجل في بنك الإسكندرية 4.15 للشراء، و4.19 للبيع.
 تعود تداولات السوق السعودي، اليوم الأحد، إلى طبيعتها، مع بداية الاسبوع، وكان قد أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى بصدارة الاتصالات والمواد الأساسية.

وكان قد أغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" الخميس، مرتفعًا بنسبة 0.57% بمكاسب قدرها 66.57 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,752.23 نقطة.

قامت وكالة التصنيف موديز، بتعديل نظرتها  المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة"، حيث أكدت أنه من المحتمل أن تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020.

وحقق المملكة أكبر اقتصاد عربي فائضًا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال أي مت يعادل (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.

السعودية قناة السويس الإسكندرية الاتصالات البنك الأهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

«تموين الجيزة»: توفير رصيد احتياطى للسلع تكفى لمدة 5 شهور

إعداد قوائم بمنظمات إرهابية إسرائيلية يعتدى منتموها على الفلسطينيين

البرازيل: 328 وفاة جديدة بفيروس كوفيد-19

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

إيطاليا.. صدور أحكام على 70 عضوا فى أعتى مافيات البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام