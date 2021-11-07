الريال السعودى يواصل استقراره اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021

واصل سعر صرف الريال السعودي استقراره في البنوك، اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، للجلسة الثانية على التوالي، حيث سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر الريال في البنك الأهلي المصري، وفقًا لآخر تحديث، وسجل 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودي فى البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

واستقر الريال السعودي في بنك CIB، حيث سجل 4.17 للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي، في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم الأحد 7 نوفمبر

كما سجل فىي بنك القاهرة 4.09 للشراء، و4.20 للبيع، وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر 4.14 للشراء، 4.20 للبيع، في حين سجل في بنك الإسكندرية 4.15 للشراء، و4.19 للبيع.

تعود تداولات السوق السعودي، اليوم الأحد، إلى طبيعتها، مع بداية الاسبوع، وكان قد أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى بصدارة الاتصالات والمواد الأساسية.

وكان قد أغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" الخميس، مرتفعًا بنسبة 0.57% بمكاسب قدرها 66.57 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,752.23 نقطة.

قامت وكالة التصنيف موديز، بتعديل نظرتها المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة"، حيث أكدت أنه من المحتمل أن تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020.

وحقق المملكة أكبر اقتصاد عربي فائضًا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال أي مت يعادل (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.