الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خلال شهر.. 355 مليون دولار صادرات مصر من المواد الغذائية

صادرات
صادرات

حققت مصر قفزة جديدة في صادراتها الوطنية على مدار الأشهر القليلة الماضية رغم القيود التى فرضتها الجائحة على حركة الإنتاج والتصدير، وجاءت المنتجات الغذائية والحديد والصلب والملابس فى مرتبة متقدمة بين أهم الصادرات المصرية لدول العالم، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات المنتجات الغذائية ارتفعت إلى حدود 355.8 مليون دولار خلال يوليو 2021، مقابل 313.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفعت صادرات الحديد والصلب لـ 205.5 مليون دولار خلال يوليو 2021، مقابل 91.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

أضاف جهاز الإحصاء أن صادرات مصر من الملابس بلغت 179.7 مليون دولار خلال يوليو 2021، مقابل 147.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بزيادة 22%، كما بلغت صادرات المنسوجات 64 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 64.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وارتفعت صادرات الأسمنت لـ 47.9 مليون دولار خلال يوليو 2021، مقابل 12.6 مليون دولار والزجاج 41.9 مليون دولار مقابل 27.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.88 مليار دولار خلال شهر  يوليو 2021 مقابل 3.37 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  14.6 ٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 31.5 ٪ حيـث بلغـت 2.94 مليار دولار خلال يوليو 2021، مقابل 2.24  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.8٪ حيث بلغت 5.82 مليار دولار خـلال يوليو 2021، مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

الاحصاء صادرات كورونا مصر واردات المواد الغذائية الملابس

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

انتصار السيسى ترحب بالسيدة الأولى لإفريقيا الوسطى: ناقشنا دعم وتمكين المرأة

ابنة سهير البابلي تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

الباز يكشف: ماذا تستفيد مصر من استضافة قمة المناخ؟

«تموين الجيزة»: توزيع 2 مليون و700 ألف اسطوانة شهريا بالمستودعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام