خلال شهر.. 355 مليون دولار صادرات مصر من المواد الغذائية

حققت مصر قفزة جديدة في صادراتها الوطنية على مدار الأشهر القليلة الماضية رغم القيود التى فرضتها الجائحة على حركة الإنتاج والتصدير، وجاءت المنتجات الغذائية والحديد والصلب والملابس فى مرتبة متقدمة بين أهم الصادرات المصرية لدول العالم، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات المنتجات الغذائية ارتفعت إلى حدود 355.8 مليون دولار خلال يوليو 2021، مقابل 313.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفعت صادرات الحديد والصلب لـ 205.5 مليون دولار خلال يوليو 2021، مقابل 91.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

أضاف جهاز الإحصاء أن صادرات مصر من الملابس بلغت 179.7 مليون دولار خلال يوليو 2021، مقابل 147.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بزيادة 22%، كما بلغت صادرات المنسوجات 64 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 64.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وارتفعت صادرات الأسمنت لـ 47.9 مليون دولار خلال يوليو 2021، مقابل 12.6 مليون دولار والزجاج 41.9 مليون دولار مقابل 27.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 3.37 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14.6 ٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 31.5 ٪ حيـث بلغـت 2.94 مليار دولار خلال يوليو 2021، مقابل 2.24 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.8٪ حيث بلغت 5.82 مليار دولار خـلال يوليو 2021، مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.