إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة بكفر الشيخ، بالتنسيق مع قوات الأمن، من إزالة 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ونهر النيل، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، منها إزالة التعدي على حالتين على مساحة 110 أمتار، و8 حالات تعدٍ على نهر النيل بمساحة 805 أمتار.

وترأس الحملة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، بالاشتراك مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، بهدف عدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

10 حالات تعد على أملاك الدولة

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة وعلى نهر النيل بفوة، على مساحة 918 متراً وإجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة الجاري تنفيذها 436 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وعلى نهر النيل بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي السكرتير العام المساعد، مؤكداً تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وشدد على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.