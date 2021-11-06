قد يؤدي للعمى.. ماذا تعرف عن مرض الغدة الدرقية للعين؟

يمكن أن يؤدي الالتهاب في أنسجة العين إلى حدوث مشاكل مثل فقدان البصر والجحوظ، فغالبًا ما يظهر مرض عين الغدة الدرقية بعد فترة وجيزة من تشخيص مرض جريفز، وهو مرض مناعي ذاتي يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية فقد تصاب أيضًا بحالة تسمى مرض عين الغدة الدرقية.

ووفقًا لما ذكره موقع «ويب ميد» الطبي، فقد يؤثر مرض عين الغدة الدرقية، المعروف أيضًا باسم اعتلال العين، على ما يقدر بواحدة من كل 6250 امرأة و1 من كل 34482 رجلًا، وفقًا للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة.

تبدأ أعراض العين عادةً في غضون ستة أشهر من ظهور مرض جريفز، وفقًا لجمعية الغدة الدرقية الأمريكية، حيث يمكن أن تتطور المشكلات أيضًا في وقت لاحق ، لكن هذا نادر.

ما هو مرض عين الغدة الدرقية؟

يحدث مرض عين الغدة الدرقية بسبب التهاب في الأنسجة المحيطة بالعينين، عادةً في الأشخاص المصابين بمرض جريفز، حيث يحدث مرض جريفز عندما يشن الجسم هجومًا على نفسه، حيث تبدأ الأجسام المضادة في مهاجمة الغدة الدرقية، وأحيانًا الخلايا خلف العينين، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى مرض عين الغدة الدرقية.

عندما تهاجم الأجسام المضادة الخلايا الموجودة في عينيك والتي تسمى الأرومات الليفية المدارية، فإنها تطلق مواد التهابية تسمى السيتوكينات، كما يوضح أندريا كوسلر، أستاذ طب العيون المساعد في المركز الطبي بجامعة ستانفورد في بالو ألتو، كاليفورنيا.

يعتقد الخبراء أن هذه الخلايا الليفية المدارية تنمو أساسًا إلى خلايا دهنية أو عضلية، ونتيجة لذلك، ينتج الجسم دهونًا إضافية خلف العين وحولها، مما يدفع العين إلى الأمام، مما يؤدي إلى انتفاخ العين.

ومع تقدم مرض العين الدرقية، يمكن أن تضغط هذه العملية في النهاية على العصب البصري، مما يهدد رؤية الشخص، لذلك من المهم تشخيص الحالة وعلاجها في أسرع وقت ممكن.

كيف يتم تشخيص مرض الغدة الدرقية ومراقبته؟

غالبًا ما يتم تشخيص مرض عين الغدة الدرقية بعد تشخيص مرض جريفز، إذا كنت تعاني من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية وعدم تحمل الحرارة، أو صعوبة في النوم، تسارع ضربات القلب، الإسهال ، أو فقدان الوزن غير المقصود، فهذا من شأنه أيضًا أن يدفع طبيبك إلى طلب إختبارات الغدة الدرقية.

كما يجب أن تضع في اعتبارك أن مرض جريفز هو سبب واحد فقط لفرط نشاط الغدة الدرقية، فإذا تم تشخيصك بمرض جريفز، فيجب إجراء فحص أساسي للعين.

وفي كثير من الأحيان، يصاب الناس بمشاكل في العين قبل أن يصابوا بتشوهات الغدة الدرقية، وقد يظهر مرض العين حتى عندما لا تكون الغدة الدرقية مفرطة النشاط ، مما يجعلها أكثر تعقيدًا.