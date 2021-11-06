السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك الدولي: نقدم أكثر من نصف التمويل متعدد الأطراف المتعلق بالمناخ للبلدان النامية

ديفيد مالباس
ديفيد مالباس

قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إنه تلقى مكالمة هاتفية من أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة متابعة مشاركتهم في قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ «COP26». 

وأضاف «مالباس» عبر صفحته الشخصية على موقع «تويتر»، أن مجموعة البنك الدولي تقدم حاليًا أكثر من نصف التمويل متعدد الأطراف المتعلق بالمناخ للبلدان النامية.

ومن جانبه كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بدور البنك الدولي في تعزيز ودعم التكيف مع المناخ من 40٪ من تمويل المناخ في 2016 إلى 52٪ في 2020 ولديه جدول زمني ملتزم بمحاذاة باريس.

وأعرب عن تقديره الكامل لجهود مجموعة البنك الدولي لدمج المناخ والتنمية، وتحديد وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، والجمع بين مصادر وهياكل تمويل جديدة كبيرة.

شراكة الأمم المتحدة والبنك الدولي

وفي ذات السياق، قال «جوتيريس»، إنهم يقدرون الشراكة القوية بين الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، ويتطلعون إلى مواصلة البناء على هذا الأساس القوي.

يذكر أن قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ عقدت في مدينة جلاسكو الأسكتلندية، بمشاركة نحو 190 دولة في الفترة من 31 اكتوبر حتى 12 نوفمبر، بحضور علماء ومنظمات من المجتمع المدني ومواطنون وممثلو حكومات العالم.

وتتفق البلدان خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، على خطط من أجل الحد من ظاهرة الاحترار العالمي، وضمان قدرة المجتمعات والاقتصادات على التكيف مع تلك التغييرات التي باتت حتمية ولا رجعة فيها.

الدورة 26 لمؤتمر الأطراف

وتُعدّ الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أهم اجتماع متعلق بتغير المناخ منذ الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في عام 2015، والتي نتج عنها اتفاق باريس، والتزمت البلدان بالحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون 2 درجة مئوية، ومحاولة قصرها على 1.5 درجة مئوية.

وتعتبر تلك الدورة، الأولى ضمن تلك الاستعراضات، وهي تتزامن مع إصدار تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والذي يعرض الأدلة العلمية على تغير المناخ.

ديفيد مالباس مجموعة البنك الدولي أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة الأمم المتحدة لتغيير المناخ

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