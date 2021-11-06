السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أمسية لأعمال سامي البلشي بحضور شعراء في جاليري ضي

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهد جاليري ضي مساء السبت، أمسية شعرية فنية حول معرض "حصاد" للفنان الكبير سامي البلشي، حضرها الناقد الفنان أحمد الجنايني، وأدارها الصحفي والشاعر محمد حربي.

الأمسية شارك فيها عدد من الشعراء، منهم أحمد المريخي وعمر شهريار وعزة حسين ورضا أحمد والشاعر عبدالغفار العوضي والدكتور هيثم عبدالحفيظ والشاعر عمر شهريار، وهم من أصحاب قصائد استلهموها من  لوحات البلشي الحاضرة أمام جمهور الفن التشكيلي في معرضه الحالي بجاليري ضي.

وقدم الجنايني قراءة نقدية في تجربة البلشي الفنية، فيما أكد البلشي تمسكه بهويته الريفية كفنان له جذور وحضارة يعتز بهما.

وقال هشام قنديل رئيس أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي، إن أتيليه العرب مستمر في تنظيم أمسياته الثقافية المتنوعة المصاحبة لتنظيمه للمعارض التشكيلية، والتي تسهم هذه في سد الفجوة المزمنة بين المبدع والمتلقي.

يستمر معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي لمدة شهر، بالتزامن مع معرضين آخرين للفنانين مصطفى بط وزعيم أحمد.

جاليري ضي الفنان سامي البلشي الناقد الفنان أحمد الجنايني معرض حصاد الشاعر أحمد المريخي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

انتصار السيسى ترحب بالسيدة الأولى لإفريقيا الوسطى: ناقشنا دعم وتمكين المرأة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

«شبورة وضباب وبرودة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

السيسى يتابع مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبارى

تفاصيل أقوال ابنة «سفاحة الطالبية» أمام النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ