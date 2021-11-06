دراسة: ارتفاع حالات سرطان القولون والمستقيم بين من تقل أعمارهم عن 50 عامًا

يعد سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين الرجال والنساء، إذ تتراوح أعمارهم بين 20 : 49 بحلول عام 2040، وعادة ما ينصح الخبراء بضرورة اعتماد أنظمة غذائية صحية، إذ تساعد في تقليل فرص الإصابة بهذا النوع الشائع، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.

وعلى الرغم من أن المرضى البالغين الأصغر سنًا الذين يعانون من سرطان القولون والمستقيم المنتشر يميلون إلى أن يكونوا أكثر لياقة ويتلقون علاجًا أكثر كثافة من المرضى الأكبر سنًا، يبدو أن كلا المجموعتين تعيشان لنفس الفترة الزمنية تقريبًا، وفقًا لدراسة جديدة أجراها معهد «دانا فاربر» للسرطان نشر باحثون في مجلة المعهد الوطني للسرطان.

وتفاجأ مؤلفو الدراسة بالنتائج، إذ أن البالغين الأصغر سنًا عمومًا لديهم عوامل صحية إضافية أكثر تعقيدًا، وفقًا لما ذكره موقع «everydayhealth» الطبي.

الشباب المصابون بسرطان القولون والمستقيم لا ينجون أكثر من المرضى الأكبر سنًا

أكد الباحثون أن الأشخاص الأصغر سنًا يكونوا أكثر إصابة بسرطان القولون والمستقيم، مقارنة بالأشخاص الأكبر سنًا، وقارن الباحثون أوقات البقاء على قيد الحياة في 514 فردًا تقل أعمارهم عن 50 عامًا مع فترات البقاء على قيد الحياة لـ 1812 مريضًا فوق سن الخمسين، وكان جميعهم مصابين بسرطان القولون والمستقيم النقيلي.

ولاحظ العلماء عدم وجود فرق كبير في البقاء على قيد الحياة بين المجموعتين، حيث كان متوسط ​​البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين يعانون من سرطان القولون والمستقيم المبكر 27.07 شهرًا مقابل 26.12 شهرًا للمجموعة الأكبر سنًا.

وأشار فريق البحث، إلى أن النتائج من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا كانت غير متوقعة بشكل خاص، بالمقارنة مع أي فئة عمرية أخرى، حيث كان لدى هؤلاء الأشخاص أقصر متوسط ​​بقاء إجمالي - 21.95 شهرًا.

الأكثر عدوانية

ومن جانبها، تقول إيلينا إيفانينا، مديرة طب الجهاز الهضمي والحركة في مستشفى «لينوكس هيل» بمدينة نيويورك، أن سرطان القولون والمستقيم الذي يعاني منه المرضى الأصغر سنًا هو أكثر عدوانية مقارنة بالانواع الأخرى، في حين أن معدل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم آخذ في الانخفاض.