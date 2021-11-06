السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يكشف مصير مقر الوزارة عقب الانتقال للعاصمة الإدارية

هشام توفيق
هشام توفيق

أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه لم يتحدد موعد الانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية رفقة ديوان الوزارة، لافتًا إلى أنه لم يصل أي قرار رسمي بالانتقال من المقر الحالي في مبني التجارة والصناعة بجاردن سيتي.

وأضاف «توفيق» لـ«الدستور»، أن عدد المنتقلين حوالي ما يقرب من 35 فردًا فقط، وهم تعداد الموظفين في ديوان الوزارة، مشيرًا إلى أن مقر الوزارة في العاصمة الإدارية 3 أدوار في إحدى العمارات بحي الوزارات.

وأكد أن الشركات القابضة ستكون في مقراتها، حيث لن تنتقل أي شركة قابضة للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن المقر الحالي الذي يتم إدارة الوزارة من خلاله سيكون مصيره كأي مبنى حكومي يعود التصرف فيه لمجلس الوزراء، مؤكدًا أنه لن يتم ضمه إلى فندق شبرد الذي يتم تطويره حاليًا.

بناء فندق

ومن الجدير بالذكر أنه تسعى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لبناء فندق في العاصمة الإدارية الجديدة بخلاف تنفيذ شركات مقاولات وزارة قطاع الأعمال العام، لعدد من المشروعات الهامة الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها عدد من مقرات الوزارات والهيئات الحكومية.

وتكثف الحكومة استعدادتها لبدء نقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يشمل تجهيز البنية التحتية والتكنولوجية على أحدث النظم العالمية، وإخضاع الموظفين لدورات تدريبية فى مختلف التخصصات، بهدف تحسين بيئة العمل ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطبيق إلكتروني

وفي سياق متصل، دشّن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة د. صالح الشيخ، تطبيقًا إلكترونيًا يختص بترتيب الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروع سكن مصر.

وكان كلّف مجلس الوزراء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإطلاق تطبيق إلكتروني، لتسهيل عملية التقديم للحصول على وحدات سكنية بمشروع سكن مصر، للموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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