لبنان يطالب رعاياه فى إثيوبيا بمغادرتها فى أقرب وقت

نصحت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، رعاياها في إثيوبيا بمغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، على خلفية الاضطرابات المستمرة هناك.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان مساء اليوم، الرعايا اللبنانيين في إثيوبيا، وخصوصًا العائلات، مغادرة البلاد في أقرب فرصة ممكنة لحين زوال الخطر الداهم وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وحذرت الخارجية اللبنانية مواطنيها من التجول ليلًا، داعية إياهم إلى شراء ما يلزمهم من غذاء ودواء للاستهلاك الشخصي عند الضرورة.

وحثت مواطنيها على التواصل مع السفارة اللبنانية في القاهرة في حالة الطوارئ.

مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار

وقد طالب مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، اليوم السبت، بإنهاء القتال في إثيوبيا وإعلان وقف دائم لإطلاق النار، والشروع في المفاوضات بين طرفي النزاع.

وعبر المجلس، في بيانه، عن قلقه البالغ إزاء احتدام الاشتباكات المسلحة واتساع نطاقها في شمال إثيوبيا.

كما دعا المجلس "للكف عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسامات".

يأتي ذلك على خلفية إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.