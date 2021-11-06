رفع 600 طن مخلفات إلى الظهير الصحراوى الغربى بالمنيا (صور)

قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من رفع 600 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من المَقلب الوسيط لمدينة المنيا اليوم، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي بمعدات الحملة الميكانيكية، بحضور الدكتور رجب قياني، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، وحسن عبدالغنى، مدير الحملة الميكانيكية، في ضوء ما تقوم به الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من جهود للحفاظ على سلامة المواطنين.

نقل مخلفات المقلب الوسيط للظهير الصحراوي الغربي بالمنيا

وأكد حلمي، أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات أولًا بأول من نقاط التجمع ونقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي للحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا؛ وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

كما واصلت الوحدات المحلية بقرى بنى محمد سلطان وصفط الخمار اليوم حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، حيث تم رفع ما يقرب من 40 طنًا من المخلفات من القرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي، وذلك في ضوء تكليفات رئيس المركز والمدينة بالمتابعة المستمرة للحالة العامة بقرى وأحياء المنيا، وتكثيف أعمال النظافة والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس المدينة أن الوحدة المحلية تكثف من حملاتها في مختلف القطاعات، حيث يتم تكثيف أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بالشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للقرى لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا، وحملات رفع الإشغالات بشوارع المدينة لتسهيل الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الاختناق المروري بالشوارع وإزالة الإعلانات المخالفة بدون ترخيص بجانب حملات التصدي للتعديات وأعمال البناء المخالف.