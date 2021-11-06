تجديد حبس فنى تكييف حرق شقيقه وتحرش بزوجته فى شبرا الخيمة

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد حلمي الشباسي رئيس المحكمة، باستمرار حبس "مجدى ع إ ع"، فني تبريد وتكييف، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسكب مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، على شقيقه المدعو "حماده ع إ ع"، وإشعال النيران فيه، بعد معاتبة الأخير له علي سرقة الجيران وتعاطيه المواد المخدرة والتحرش بزوجته وبناته والتعدي عليها بالضرب، كما لم يتراجع عن أعماله الإجرامية على الرغم من صدور حكم ضده بالحبس وقضائه فترة العقوبة عن الإتجار بالمخدرات بل زاد في الإجرام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط عاطل قام بسكب مادة سريعة الاشتعال على شقيقه، إثر قيام الأخير بتعنيفه علي تعاطيه للمواد المخدرة، وسرقة الجيران والتحرش بزوجته وبناته والتعدي عليها بالضرب، بدائرة قسم شرطة قها، ما أدى إلى وفاة شقيقه متأثرا بإصابته بحروق بجميع أنحاء الجسم بنسبة 90%.

وكشفت التحريات بالواقعة، أن المتهم كان يقضى عقوبة الحبس بعد صدور حكم قضائي ضده بالحبس للإتجار بالمواد المخدرة، وفور خروجه من السجن استضافة شقيقه بمنزله بغرفة بالطابق الأخير، إلا أن المتهم بدأ في ممارسة النشاط الإجرامي من جديد من خلال سرقة الجيران، وتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى التحرش بزوجة شقيقه وبناتها والتعدي عليها بالضرب ولدى معاتبة شقيقه المجني عليه له، أحضر مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، ولدى صعود شقيقه له قام بسكب البنزين على شقيقه وأشعل النيران فيه، وعلى الفور جرى نقل شقيقه للمستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة نتيجة الإصابة بحروق بجميع أنحاء الجسم بنسبة 90%.

وقد نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية في ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق لاتخاذ اللازم تجاه المتهم.