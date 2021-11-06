السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يناقش تفعيل دور الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعًا، اليوم السبت، لمناقشة تفعيل دور الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بالإضافة إلي متابعة الموقف التنفيذى للمدفن الصحى للمخلفات الصلبة بالكيلو 29 طريق مرسى مطروح سيوة. 

جاء ذلك فى ظل العمل على تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ومديرى الأجهزة التنفيذية المعنية. 

  وناقش محافظ مطروح نسبة تنفيذ المدفن الصحى والتى وصلت إلى 94%، وجارٍ التنسيق بشأن تسليم المعدات والأجهزة اللازمة من لوادر وسيارات وغيرها. 

ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة لوضع كل المقترحات اللازمة لإدارة منظومة العمل والهيكل التنظيمى وغيرها وفق القانون 202 لسنة 2020 لإدارة المخلفات، ومراجعة الاعتمادات والشرائح المالية وموقف العمالة والتنسيق مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية بشأن التعاون والدعم الفنى اللازم وتأهيل وتدريب العمالة.
 كما وجه اللواء خالد شعيب بتنفيذ الهيكل التنظيمى للإدارة طبقًا لما هو وارد على مستوى المحافظة ومستوى المراكز والقرى. 

محافظ مطروح الهيكل التنظيمي المدفن الصحى مطروح التنمية المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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