نقيب المحامين يشكل لجنة لترتيب إجراءات عقد الجمعية العمومية

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم قرارا، بتشكيل لجنة مصغرة لترتيب كافة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية السنوية ‏العادية للمحامين، وحدد اختصاصاتها.

وتتحدد مهام اللجنة في إعداد المستندات اللازمة للعرض على مجلس النقابة تمهيداً للدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وأخصها تقرير المجلس وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية

(الميزانيات) وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما تختص اللجنة بمتابعة اللجنة المختصة بالدراسة اللازمة لتقرير الزيادة المقترحة للمعاشات لسرعة الانتهاء من عملها لعرض مقترح زيادة المعاشات على الجمعية العمومية .

وكذلك إعداد تقرير بالرأي بشأن إنهاء عمل مراقب الحسابات الحالي (أحمد ابراهيم جادو) ، وتعيين مراقب حسابات جديد تقر تعيينه الجمعية.

ووفق القرار، فإن تشكيل اللجنة يضم: حسين الجمال، و عبد المجيد هارون وصلاح سليمان أسامة سلمان ومحمد عبدالستار بدر، أعضاء مجلس النقابة العامة.