السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«مياه الفيوم»: دورة تدريبية حول تحليل النتائج وعلاقتها بالجرعات

محمد عبدالجليل، رئيس
محمد عبدالجليل، رئيس شركة مياه الشرب

أكد محمد عبدالجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية نظمت دورة تدريبية حول تحليل النتائج المعملية وعلاقتها بالجرعات (أونلاين )ضمن خطة التدريب الالكتروني بمشاركة العديد من الشركات التابعة تحت إشراف الشركة القابضة واستمرت لمدة 3 أيام متواصلة وحاضر فيها الدكتور مجدى بريك، مدير عام معامل المحطات بالشركة.

أوضح أن التدريب يهدف لتعريف العاملين بالجرعات المعملية من الكيماويات المضافة للمياه بغرض التنقية و التّطهير فى مراحل المعالجة المختلفة هذا بجانب رفع كفاءة العاملين ونقل الخبرات الخاصة بالتحكم في تشغيل محطات مياه الشرب وضبط الجرعات للحصول على كوب مياه نظيف مطابق لمعايير الجودة المصرية و العالمية وتلبية لاحتياجات وتطلعات جموع الشعب الفيومى.

مياه الفيوم دورة تدريبية تحليل النتائج وعلاقتها بالجرعات

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