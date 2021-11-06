جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021

تسلمت جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021 بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة غادة عبد الباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الدكتور عاشور العمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتور إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار - جامعة عين شمس• الدكتور أشرف محرم مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار (ASFEC) ولفيف من السادة عمداء ووكلاء الكليات

صورة من الاحتفال

وفي كلمته أكد ا. د طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن احتفال اليوم يمثل خطوة نحو تحقيق الهدف المنشود للجمهورية الجديدة وهو إعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030 ، وأوضح أن هناك خمس استراتيجيات للوزارة تتمثل في تنمية قدرات الدول الأعضاء باليونسكو فيما يخص السياسات العامة ونظم تنمية قدرات الدول الأعضاء وتنفيذ برامج ومعدلات تقييم محو الأمية ، توسيع نطاق أنشطة محو الأمية بين الفتيات والنساء، تعزيز طرق تنفيذ انشطة محو الأمية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات، توسيع نطاق عمليات المعارف وعمليات الرصد والتقييم والتوسع في برامج محو الأمية على جدول الأعمال الحالي مشيرًا إلى توجه الوزارة إلى القرى الأشد احتياجا ، التواصل مع الجامعات وتكوين العديد من الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة كالجامعات والمؤسسات الوطنية وكذلك من خلال العديد من المشروعات القومية مثل مشروع لا امية مع التكافل وتوظيف التكنولوجيا لتحويل البرامج الخاصة بتعليم الكبار الى صورة رقمية وعمل فصول افتراضية على الإنترنت وتشكيل عقل المتحرر من الأمية واكسابه عددا من المهارات الأخرى مثل تعليم حرف مهنية.

صورة من الاحتفال

كما استعرض ا. د. محمود المتيني الإجراءات التي اتخذتها جامعة عين شمس منذ عام 2019 والتي عززت فوز الجامعة بهذه الجائزة والتي تمثلت في قيام الجامعة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة والخاص بمشروع محو الأمية الذي أتاح مجموعة من الإمكانيات والحوافز بأساليب مبتكرة ومحفزات مختلفة أتت ثمارها، وذلك عقب قرار مجلس الجامعة رقم 36 لعام 2019 بالموافقة على قيام طلاب الكليات النظرية بتعليم 4 أفراد كشرط للحصول على شهادة التخرج، بالإضافة إلى إصدار حافز قدرة (250) جنيه عن كل دارس يتحرر من الأمية من هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، إلى جانب إصدار حافز قدره (50) جنيه عن كل دارس يتحرر من الأمية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات العام القادم لكل من يمحو أمية (4) دارسين مقدمة من الجامعة، كما أشار سيادته إلى الدور الفعال الذى تقوم به القوافل التنموية الشاملة حيث أوضح سيادته أنها تضم إلى جانب الخدمات الطبية والعلاجية أيضًا محو الأمية.

صورة من الاحتفال

ثم جاءت جائحة كورونا، وتعزز التعاون مع هيئة تعليم الكبار باستخدام التكنولوجيا الرقمية كبديل ، كما تم أستغلال جائحة كورونا في سرعة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الرقمية، لافتا الى دور القوافل الشاملة التي تقوم بها الجامعة في تقديم رعاية طبية شاملة الي جانب وجود محو الأمية كعنصر أساسي بالإضافة إلى تعليم الحرف البسيطة كما تقدم بالشكر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار.

صورة من الاحتفال



وأشارت ا. د. غادة عبد الباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة باليونسكو أن الدولة المصرية دأبت على كافة المستويات بالعمل الجاد للقضاء علي الأمية كمعوق رئيسي لجهود التنمية المبذولة، فإن محو الأمية بمثابة أداة رئيسية لتعزيز القدرات الشخصية لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، حيث تسعى اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بشكل حثيث لدعم جهود الدولة المصرية في هذا السياق من خلال الاستثمار الأمثل لجهود الجهات الوطنية للاستفادة مما توفره المنظمات الدولية العاملة في مجالات للتربية والعلوم والثقافة، حيث تقوم اللجنة بتنسيق هذه الجهود من خلال حرصها على مشاركة مصر مشاركة فعالة في إعداد وتنفيذ برامج مشروعات علي نحو يحقق وجهة النظر المصرية.

صورة من الاحتفال

وأعرب ا. د. عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية عن سعادته بالاحتفال بجائزة اليونسكو لمحو الأمية الذي فازت بها تجربة جامعة عين شمس بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار حيث تحرص الهيئة على استثمار طاقات شباب الجامعات في مجال محو الأمية و تعليم الكبار بالمناطق الريفية والفقيرة متوجها بالشكر للأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي يقدم كافة أوجه الدعم للهيئة وهو توجه جديد تقوم به الدوله المصرية يتمثل في أن القضايا القومية الكبرى تقوم بها عدة مؤسسات من خلال شراكة بين مختلف الوزارات و المجالات والتي تأتي في مقدمتها القضاء على الأمية الذي تشهد تغيير جذري مشهود مشيرا أن قانون محو الأمية القانون رقم ٨ لعام ١٩٩١ والذي ينص على أن محو الأمية و تعليم الكبار واجب وطني تشترك به كل قطاعات الدولة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص حيث تعتمد في المقام الأول على الشراكات مع مختلف الهيئات والمؤسسات والتي من بينها الجامعات مضيفا أن الفوز بجائزة كونفوشيوس لم يأتي من فراغ ولكن كان هناك خطة واضحة بين الهيئة ومؤسسات الدولة وكان الشريك الأساسي في هذه التجربة هي الجامعات المصرية وخاصة جامعة عين شمس، مشيرا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار هيئة مستقلة تحت إشراف وزير التربية والتعليم تعتمد علي الشراكات حيث ليس لدينا مبان خاصة ونقوم بشراكات مع مختلف جهات الدولة مع القوات المسلحة و وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أن دور القوافل التوعوية بمختلف القري المصرية، كما شهد اليوم تكريم لبعض نماذج المتحررين من الأمية جلستين نقاشيتين الجلسة الأولى بعنوان محو الأمية من أجل تعافٍ محوره الإنسان

المنسق: السيدة ماري آن تيريز مانوسون أخصائي برنامج التعليم مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية مكتب القاهرة، ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ممثل من شعبة السياسات وأنظمة التعلم مدى الحياة ، اليونسكو



صورة من الاحتفال



وتتضمن الجلسة الثانية : تعليم وتعلم محو الأمية باستخدام التكنولوجيا خلال COVID-19 وما بعده يتحدث فيها نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، د. عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، د. إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، د. اشرف محرم مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار (ASFEC) سيرس الليان، د. إقبال السمالوطى

أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيس جمعية حواء المستقبل، أ. نبيلة محمد يوسف ميسرة بفصول محو الأمية: نبيلة، أ. حنان خيري جودة

متحررة من الأمية د. نزار حسن القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية.