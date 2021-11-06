استئناف الرحلات الجوية الروسية من وإلى تايلاند الثلاثاء المقبل بعد انقطاع دام 19 شهرًا

تستأنف روسيا رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة التايلاندية بانكوك، في 9 نوفمبر، بعد انقطاع دام 19 شهرًا بسبب القيود الجوية المفروضة بسبب كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن روسيا سمحت بالطيران إلى جزيرة بوكيت السياحية في وقت سابق، ووصلت اليوم أول طائرة تابعة لشركة «إيروفلوت» قادمة من موسكو إلى الجزيرة عقب مرور سنة وسبعة أشهر.

وقال القنصل العام الروسي في جزيرة بوكيت التايلاندية، فلاديمير سوسنوف، لوكالة «تاس»، إن طائرة تابعة لشركة «إيروفلوت» قادمة من موسكو وصلت إلى جزيرة بوكيت التايلاندية بعد انقطاع دام 19 شهرا بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أنه كان هناك 275 راكبا على متن الرحلة.

وأشار سوسنوف أيضا إلى أنه "ابتداء من الأسبوع المقبل، ستقوم شركة إيروفلوت بتشغيل رحلتين أسبوعيتين منتظمتين من موسكو إلى بوكيت".

وسُمح للروس الذين تم تلقيحهم بلقاح فيروس كورونا "سبوتنيك في" بزيارة الجزيرة في الأول من سبتمبر، لكن اضطروا إلى قضاء سبع ليالٍ في الجزيرة قبل السفر إلى أجزاء أخرى من البلاد.. وفي 1 نوفمبر، تم منحهم الحق في زيارة بانكوك وباتايا بنفس الشروط.

وتخطط روسيا لاستئناف الرحلات الجوية من وإلى تايلاند في 9 نوفمبر، وسيتم تنفيذ الرحلات الجوية من موسكو إلى بانكوك وبوكيت (مرتين في الأسبوع)، وكذلك من المطارات الروسية التي استأنفت الرحلات الدولية (رحلة واحدة في الأسبوع على كل مسار).