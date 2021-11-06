«الصحة» تحدد إجراءات الوقاية للأم المصابة بكورونا أثناء الرضاعة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات الوقائية التي يجب أن تتخذها الأم المصابة بفيروس كورونا أثناء الرضاعة الطبيعية.

وطالبت الوزارة بضرورة الحرص على تغطية الفم والأنف بثنى المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، مع ضرورة غسيل الأيدى بالماء والصابون أو فركها بالكحول قبل ملامسة الطفل.

وأشارت إلى ضرورة التخلص من الكمامة بشكل أمن بعد استخدامها، والتخلص من المنديل فوراً وتعقيم اليدين باستمرار وتنظيف وتطهير أي أسطح تلمسها باستمرار، مع ضرورة استعمال الكمامة عند الاقتراب من الطفل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 539 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 281864 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 922 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 60 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 335673 من ضمنهم 281864 حالة تم شفاؤها، و 18949 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.