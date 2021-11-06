السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة اليابانية تخطط لتدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد

اموال اليابان
اموال اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم السبت، أنها تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي وتوزيع الثروة ووضع الاقتصاد على مسار النمو بقوته الذاتية من خلال خطوط عريضة جديدة.

وذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية أن هناك خطوطا عريضة مع 4 دعامات لإنعاش الاقتصاد تتألف من منع انتشار فيروس كورونا، واستئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بالتعايش مع الفيروس مع ضمان قدرات إدارة الأزمات، وإطلاق شكل جديد من الرأسمالية من أجل مجتمع المستقبل، وضمان سلامة الناس وأمنهم.

وأضافت أن الحكومة تسعى لتقديم إعانات للسلطات المحلية لدعم أنشطة الاستفادة من التقنيات الرقمية.

وتضم المقترحات الأخرى تكثيفا كبيرا للدعم عبر تدابير ضريبية خاصة بالشركات التي تزيد الأجور وتوسيع الدعم الرامي لتحقيق زيادة الحد الأدنى للأجور.

الحكومة اليابانية النمو الاقتصادي الاقتصاد فيروس كورونا كورونا

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