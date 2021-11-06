راجح داود يقدم الموسيقى التصويرية لـ«برة المنهج»

بدأ الموسيقار راجح داود، وضع الموسيقى التصويرية للفيلم السينمائي الجديد «برة المنهج»، والذي يقوم ببطولته النجم ماجد الكدواني.

والتقى داوود، بالمخرج عمرو سلامة، في جلسة خاصة عقب انتهاء الأخير من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم استعدادًا لعرضه.

وقبل شهور، انتهت أسرة الفيلم من تصوير العمل في الديكورات المخصصة له في مدينة السادس من أكتوبر وحدائق القبة وعدد من المناطق المتفرقة بالقاهرة.

ويجسد ماجد الكدواني، دور رجل أعمال تربطه علاقة ما بصبي يعاني من التنمر، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق، حيث يناقش الفيلم قضية التنمر بأسلوب كوميدي، ومن المنتظر طرح الفيلم في موسم منتصف العام.

ويشارك في بطولة «برة المنهج» كلا من؛ ماجد الكدواني، روبي، دنيا ماهر، والطفل الموهوب عمر شريف، بالإضافة إلى العديد من الأطفال وعدد من نجوم ضيوف الشرف الكبار، والفيلم من قصة وسيناريو وحوار عمرو سلامة، بالمشاركة مع الكاتب خالد دياب، وإنتاج شركة «لاجوني»، للمنتجة شاهيناز العقاد.

وينتظر المخرج عمرو سلامة، عرض مسلسله الدرامي الجديد «بيمبو»، على منصة «شاهد»، وهو مسلسل درامي يتكون من 8 حلقات فقط، ويدور في إطار تشويقي حول عالم المخدرات، ويلعب أحمد مالك، دور «ديلر»، فيما يعتبر المسلسل أول عمل للمطرب «ويجز» في عالم التمثيل.

وتدور قصة العمل حول مجموعة من الشباب الذين يتورطون فى العديد من المشكلات، ومنهم من يقبل على تعاطي المخدرات مما يعرضهم للعديد من المشكلات التي تشكل خطر على حياتهم.

ويشارك في بطولة مسلسل «بيمبو» كلا من؛ أحمد مالك، هدى المفتي، مطرب الراب ويجز، سينيتا خليفة، ورزان مغربي، وهو من إخراج عمرو سلامة.